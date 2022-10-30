В Минобороны Турции заявили о продолжении досмотров судов с зерном до 31 октября

В Минобороны Турции сообщили, что продолжат досмотр судов с зерном 30 и 31 октября в рамках зерновой сделки.

«В этот период выходов судов с Украины не будет. Сегодня и завтра планируется продолжить досмотр судов с зерном, ожидающих перед Стамбулом», — говорится в заявлении ведомства.

Также отмечается, что российский персонал всё ещё находится в координационном центре по зерну в Стамбуле.

Утром 29 октября ВСУ под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

Позднее в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.

Россия уведомила СКЦ о проблеме обеспечения безопасности движения в Чёрном море.

Генсек ООН Антониу Гутерреш ведёт активный диалог, для того чтобы добиться пересмотра Россией решения о приостановке участия в зерновой сделке.