В Минобороны Турции заявили о продолжении досмотров судов с зерном до 31 октября
- РИА Новости
«В этот период выходов судов с Украины не будет. Сегодня и завтра планируется продолжить досмотр судов с зерном, ожидающих перед Стамбулом», — говорится в заявлении ведомства.
Также отмечается, что российский персонал всё ещё находится в координационном центре по зерну в Стамбуле.
Утром 29 октября ВСУ под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.
Позднее в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.
Россия уведомила СКЦ о проблеме обеспечения безопасности движения в Чёрном море.
Генсек ООН Антониу Гутерреш ведёт активный диалог, для того чтобы добиться пересмотра Россией решения о приостановке участия в зерновой сделке.