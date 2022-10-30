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Генсек ООН добивается пересмотра Россией решения о зерновой сделке

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Генсек ООН Антониу Гутерреш ведёт активный диалог, для того чтобы добиться пересмотра Россией решения о приостановке участия в зерновой сделке, следует из заявления офиса всемирной организации.
Генсек ООН добивается пересмотра Россией решения о зерновой сделке
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«Генсек продолжает интенсивные контакты с целью завершения приостановки российского участия в Черноморской инициативе по экспорту зерна», — говорится в сообщении.

Кроме того, как пояснили в ООН, эти контакты нацелены на облегчение экспорта продовольствия и удобрений с Украины и из России.

Генсек всемирной организации также выразил обеспокоенность ситуацией с зерновой сделкой и отложил в связи с этим поездку в Алжир на саммит Лиги арабских государств.

Утром 29 октября ВСУ под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

Позднее в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.

Россия уведомила СКЦ о проблеме обеспечения безопасности движения в Чёрном море.

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