Генсек ООН добивается пересмотра Россией решения о зерновой сделке
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«Генсек продолжает интенсивные контакты с целью завершения приостановки российского участия в Черноморской инициативе по экспорту зерна», — говорится в сообщении.
Кроме того, как пояснили в ООН, эти контакты нацелены на облегчение экспорта продовольствия и удобрений с Украины и из России.
Генсек всемирной организации также выразил обеспокоенность ситуацией с зерновой сделкой и отложил в связи с этим поездку в Алжир на саммит Лиги арабских государств.
Утром 29 октября ВСУ под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.
Позднее в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.
Россия уведомила СКЦ о проблеме обеспечения безопасности движения в Чёрном море.