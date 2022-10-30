Гутерреш отложил поездку на саммит ЛАГ из-за ситуации с зерновой сделкой

Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность ситуацией с зерновой сделкой и отложил поездку в Алжир на саммит Лиги арабских государств.

«Генеральный секретарь глубоко обеспокоен ситуацией, сложившейся вокруг Черноморской инициативы. Он решил отложить на день отъезд в Алжир на саммит Лиги арабских государств, чтобы сосредоточиться на этом вопросе», — говорится в заявлении всемирной организации.

Утром 29 октября ВСУ под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

Позднее в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.

Россия уведомила СКЦ о проблеме обеспечения безопасности движения в Чёрном море.