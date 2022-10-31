Минобороны: Россия останавливает движение по коридору безопасности, определённому зерновой сделкой

В Минобороны России заявили, что до прояснения ситуации вокруг теракта в Севастополе движение по коридору безопасности, определённому зерновой сделкой, приостановлено.

Как подчеркнули в ведомстве, движение судов по коридору безопасности в Чёрном море является недопустимым, так как Киев использует его для ведения боевых действий против России.

«До прояснения ситуации вокруг совершённой Украиной 29 октября террористической акции против боевых кораблей и гражданских судов в городе Севастополь движение по коридору безопасности, определённому «Черноморской инициативой», приостановлено», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что позиция России относительно сделки доведена до Генсека ООН и Совбеза ООН.

Утром 29 октября ВСУ под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

Позднее в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.