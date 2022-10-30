Узнать больше

СКЦ: шесть судов отплыли с Украины 30 октября в рамках зерновой инициативы

Короткая ссылка
Шесть судов вышли в воскресенье, 30 октября, из украинских портов в Чёрное море в рамках зерновой сделки. Об этом сообщает Совместный координационный центр.

«Сегодня, 30 октября, шесть судов, перевозящих 186 426 т зерна и других продуктов питания, отправились в рейс (с Украины. — RT), но ещё не вошли в морской гуманитарный коридор», — приводит сообщение РИА Новости.

Уточняется, что суда вышли из Южного, Черноморска и Одессы и направляются в Нидерланды, Великобританию, Алжир, Джибути, Египет, Турцию.

Ранее в Минобороны Турции отметили, что продолжат досмотр судов с зерном 30 и 31 октября в рамках зерновой сделки.

Утром 29 октября ВСУ под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

Позднее в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить