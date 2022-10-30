СКЦ: шесть судов отплыли с Украины 30 октября в рамках зерновой инициативы
«Сегодня, 30 октября, шесть судов, перевозящих 186 426 т зерна и других продуктов питания, отправились в рейс (с Украины. — RT), но ещё не вошли в морской гуманитарный коридор», — приводит сообщение РИА Новости.
Уточняется, что суда вышли из Южного, Черноморска и Одессы и направляются в Нидерланды, Великобританию, Алжир, Джибути, Египет, Турцию.
Ранее в Минобороны Турции отметили, что продолжат досмотр судов с зерном 30 и 31 октября в рамках зерновой сделки.
Утром 29 октября ВСУ под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.
Позднее в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.