Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что более 70 судов уличены в нарушении правил зерновой сделки.

Об этом он сказал на заседании Совета Безопасности ООН.

«За время реализации «Черноморской инициативы» свыше 70 судов были задержаны, а некоторые и вовсе отстранены за систематические нарушения, связанные с несоблюдением правил судоходства в морском зерновом коридоре и попытки контрабанды в специально оборудованных тайниках», — цитирует его РИА Новости.

Ранее замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что организация готова расследовать со сторонами все доказательства возможного использования зерновой сделки в военных целях.