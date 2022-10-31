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Небензя заявил, что более 70 судов уличены в нарушении правил зерновой сделки

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что более 70 судов уличены в нарушении правил зерновой сделки.
Небензя заявил, что более 70 судов уличены в нарушении правил зерновой сделки
  • AP
  • © Craig Ruttle

Об этом он сказал на заседании Совета Безопасности ООН.

«За время реализации «Черноморской инициативы» свыше 70 судов были задержаны, а некоторые и вовсе отстранены за систематические нарушения, связанные с несоблюдением правил судоходства в морском зерновом коридоре и попытки контрабанды в специально оборудованных тайниках», — цитирует его РИА Новости.

Ранее замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что организация готова расследовать со сторонами все доказательства возможного использования зерновой сделки в военных целях.

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