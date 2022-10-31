ООН готова расследовать возможное использование зерновой сделки в военных операциях

Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс завил, что организация готова расследовать со сторонами все доказательства возможного использования зерновой сделки в военных целях.

«Было бы серьёзным нарушением использование «Черноморской инициативы» для получения преимущества в военных операциях. У ООН есть обязательства по помощи сторонам в реализации этого уникального соглашения. Секретариат ООН готов расследовать вместе со странами-участницами договорённости, все представленные доказательства, если будет такой запрос», — цитирует его ТАСС.

Утром 29 октября ВСУ под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

Позднее в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.