Путин: атаковавшие ЧФ беспилотники частично шли в коридоре, по которому вывозится зерно

Президент России Владимир Путин заявил, что беспилотники, с помощью которых намеревались ударить по кораблям Черноморского флота, частично шли в коридоре, по которому вывозится зерно.

«Дело в том, что та атака, которая была предпринята, безуспешная атака, но тем не менее она была предпринята со стороны Украины по кораблям Черноморского флота... эти беспилотники — и подводные, и воздушные — они частично шли в коридоре, по которому вывозится зерно с Украины. Таким образом они создали угрозу и для наших кораблей, которые должны обеспечить безопасность вывоза зерна, и для гражданских судов, которые этим занимаются», — сказал он.

Как отметил Путин, если Украина атакует эти гражданские суда, обвинят во всём Россию.

Утром 29 октября ВСУ под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

Позднее в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.