Блинкен: США призывают Россию вернуться к участию в зерновой сделке
«Соединённые Штаты сожалеют о приостановке Россией участия в операциях зерновой инициативы в Чёрном море при посредничестве ООН», — приводит слова заявления РИА Новости.
Утром 29 октября ВСУ под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.
Позднее в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.
Россия уведомила СКЦ о проблеме обеспечения безопасности движения в Чёрном море.