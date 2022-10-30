Блинкен: США призывают Россию вернуться к участию в зерновой сделке

Соединённые Штаты сожалеют о решении российской стороны приостановить участие в зерновой сделке на неопределённый срок и призывают Россию вернуться к участию в ней. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.