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Сунак заявил об использовании Россией продовольствия в качестве оружия

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил об использовании Россией продовольствия в качестве оружия.

В статье для газеты The Telegraph он отметил, что украинский кризис усугубляет проблемы, с которыми сталкиваются страны по всему миру.

«Мы должны положить конец ужасающему превращению продовольствия в оружие со стороны России», — написал Сунак.

Помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин ранее заявил RT, что кризисы, наблюдаемые на рынках продовольствия и топлива, стали следствием ошибок США и Европы.

В частности, к этому привело «санкционное безумие Запада» последних месяцев.

В Министерстве иностранных дел России отмечали, что страна остаётся ответственным участником мирового продовольственного рынка, а попытки Запада списать проблемы в этой сфере на специальную военную операцию абсолютно беспочвенны.

МИД напомнил, что скачок цен на сельхозпродукцию произошёл ещё в 2020 году и «отнюдь не является следствием специальной военной операции».

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