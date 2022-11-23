Кулеба: западные страны не имеют права уставать от помощи Украине
«Если мы, украинцы, не устали, остальная Европа не имеет ни морального, ни политического права уставать», — заявил он.
По словам Кулебы, ЕС необходимо «отбросить все сомнения и усталость», чтобы в кратчайшие сроки согласовать девятый пакет санкций против России.
Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен сообщила о выделении Украине нового транша финансовой помощи на $4,5 млн.
Кроме того, глава Минфина Украины Сергей Марченко сообщил о получении очередного транша финансовой помощи от ЕС в размере €2,5 млрд.