Кулеба: западные страны не имеют права уставать от помощи Украине

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страны Запада «не имеют права» уставать от помощи Киеву. Об этом сообщает немецкое издание Die Zeit.

«Если мы, украинцы, не устали, остальная Европа не имеет ни морального, ни политического права уставать», — заявил он.

По словам Кулебы, ЕС необходимо «отбросить все сомнения и усталость», чтобы в кратчайшие сроки согласовать девятый пакет санкций против России.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен сообщила о выделении Украине нового транша финансовой помощи на $4,5 млн.

Кроме того, глава Минфина Украины Сергей Марченко сообщил о получении очередного транша финансовой помощи от ЕС в размере €2,5 млрд.