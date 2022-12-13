«Бесчисленное количество сбитых ракет»: как зенитный комплекс «Тор-М2» применяется в ходе спецоперации

Военное ведомство России продемонстрировало кадры боевой работы в зоне СВО расчётов зенитных ракетных комплексов малого радиуса «Тор-М2». По информации ведомства, ЗРК несут вахту по защите военных колонн и позиций наземных группировок в круглосуточном режиме. Чаще всего этими средствами ПВО поражаются беспилотники, самолёты, вертолёты и ракеты ВСУ. По мнению экспертов, «Тор-М2» является эффективным средством перехвата различных летательных аппаратов. Вместе с тем, как полагают аналитики, опыт спецоперации подсказывает необходимость совершенствования данного ЗРК с целью повышения качества борьбы с роем дронов и дальности поражения целей.

Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы расчётов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2» Южного военного округа в зоне спецоперации. В видеоролике запечатлены развёртывание радиолокационного оборудования, процесс сопровождения вражеского летательного аппарата и фиксация его поражения.

«Подразделения противовоздушной обороны ЮВО круглосуточно выполняют задачи боевого дежурства по охране воздушного пространства в зоне ответственности от авиационных и ракетных ударов», — говорится на сайте военного ведомства России.

Отмечается, что «Тор-М2» способен обнаруживать сразу четыре десятка летательных аппаратов на расстоянии свыше 30 км от позиционного района. Поражение целей может совершаться в движении, а для стрельбы с места требуется несколько минут для развёртывания антенны и подготовки ракетного пуска.

«После выполнения пусков зенитных ракет по целям расчёты ЗРК незамедлительно меняют позиции. Это ключевой вопрос сохранности техники и безопасности расчёта», — подчёркивается в сообщении Минобороны РФ.

«Практически робот»

В октябре военное ведомство России рассказало о боевой работе в зоне спецоперации экипажей «Тор-М2» Восточного военного округа. Зенитчики прикрывают наземные подразделения от средств воздушного нападения противника и научились успешно бороться с разведывательными и ударными БПЛА различного типа.

Одной из целей, к которой пристрелялись расчёты «Тор-М2», является разведывательно-ударный дрон турецкого производства Bayraktar TB2.

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Также, по информации Минобороны РФ, в зоне спецоперации «Тор-М2» используется для обнаружения и перехвата самолётов, вертолётов, беспилотников, баллистических ракет, боеприпасов реактивных систем залпового огня (РСЗО). Как утверждают в военном ведомстве, ЗРК «могут поражать в своём диапазоне высот и дальности практически все типы целей».

В арсенал «Тор-М2» входят 16 зенитных управляемых ракет (ЗУР) 9М338К дальностью до 12 км. Оборудование комплекса, состоящее из радиолокационного радара, станции обнаружения целей сантиметрового диапазона и другой аппаратуры, позволяет автоматически определять и захватывать наиболее опасные цели.

Как сообщается на сайте военного ведомства РФ, «Тор-М2» характеризуется «повышенной эффективностью отражения массированных налётов современных средств воздушного нападения в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия».

В сентябре в своём Telegram-канале Минобороны РФ сообщило, что профессиональная работа экипажей ЗРК Западного военного округа предотвратила гибель большого числа мирных жителей в зоне СВО.

Ракетный пуск с ЗРК «Тор-М2»

© Минобороны России

По данным военного ведомства, в августе один из расчётов ЗРК подразделения Западного военного округа сбил баллистическую ракету комплекса «Точка-У», летевшую в сторону российской границы. Поражающие элементы ЗУР попали в хвостовую часть украинского боеприпаса. После этого ракета ВСУ отклонилась от курса, рухнула на землю и загорелась.

«Тор» поразил ракету с первого выстрела, хотя скорость ракеты была почти в два раза выше предела технических возможностей комплекса», — подчеркнули в Минобороны РФ.

Главным образом в зоне СВО комплексы «Тор-М2» применяются для прикрытия военных колонн ВС РФ во время маршей и для обороны занятых позиций. ЗРК может вести разведку воздушного пространства на скорости до 45 км/ч.

Также в ходе спецоперации «Тор-М2» обеспечивают защиту систем ПВО «Бук-М3», дальность действия которых достигает 70 км. Данные ЗРК применяются российскими зенитчиками для поражения различных летательных аппаратов, включая ракеты американских РСЗО HIMARS.

Военные считают «Тор-М2» «наиболее эффективным средством борьбы с небольшими высокоскоростными целями».

«На счету расчётов боевых машин («Тор-М2». — RT) бесчисленное количество сбитых ракет противника и беспилотных летательных аппаратов. Без лишних слов это доказывает лишь одно: в своём классе равных им нет во всём мире, а значит, небо над российскими военнослужащими под надёжной защитой», — говорится в материалах Минобороны РФ.

Высоких оценок военных удостоились такие элементы «Тор-М2», как автоматизированная система управления, «которая сама выбирает важные цели и определяет порядок их поражения». Таким образом в ЗРК реализован принцип «выстрелил и забыл» — на практике он позволяет быстро менять местоположение, избегая вражеского огня.

В материалах Минобороны отмечается, что разведка ВСУ, в том числе с применением БПЛА, «ведёт настоящую охоту за комплексами». В связи с этим расчёты «Тор-М2» несколько раз за смену меняют позиции.

В беседе с RT кандидат военных наук Сергей Суворов заявил, что «Тор-М2» показал себя как современное и эффективное средство ПВО ближнего радиуса.

«На сегодняшний день «Тор-М2» — это, пожалуй, наиболее современный комплекс ближнего действия. Главным его достоинством я бы назвал высокий уровень автоматизации. «Тор-М2» — это практически робот», — подчеркнул эксперт.

В комментарии RT экс-начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России полковник запаса Сергей Хатылев заявил, что в ходе СВО «Тор-М2» показал себя как эффективное средство борьбы с воздушными объектами на малых и предельно малых высотах.

«Прежде всего мы говорим о беспилотниках. Эти цели не так легко обнаружить, однако из доступной информации можно сделать вывод, что экипажи «Торов» с этой задачей справляются. Также они способны сбивать и более габаритные цели, такие как ракеты «Точка-У» и HIMARS», — сказал Хатылев.

По словам эксперта, в зоне СВО расчёты «Тор-М2» действуют автономно и в составе интегрированной системы ПВО, предназначенной для прикрытия наземных группировок.

«Кардинальное совершенствование»

«Тор-М2» производится на Ижевском электромеханическом заводе «Купол» (ИЭМЗ) и продолжает поступать в подразделения ВС РФ. Наряду с традиционной гусеничной версией в тёмно-зелёной окраске предприятие выпускает арктическую модификацию «Тор-М2ДТ» на шасси двухзвенного гусеничного тягача-вездехода ДТ-30ПМ.

В сентябре 2021 года гендиректор ИЭМЗ Фанил Зиятдинов сообщил о работах «по кардинальному совершенствованию всех основных характеристик изделия — и боевых, и эксплуатационных».

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По мнению Сергея Хатылева, специалисты «Купола» наверняка учтут опыт боевого применения «Тор-М2» на Украине. Как отметил эксперт, спецоперация продемонстрировала необходимость более тесного взаимодействия ЗРК со средствами разведки.

«На мой взгляд, опыт спецоперации свидетельствует, что для более результативной работы экипажам «Тор-М2» необходимо получать больше информации от внешних источников, ведущих разведку вблизи и вдалеке от него. Важно, чтобы ЗРК получал целеуказание от вышестоящего командного пункта — к примеру, от мотострелковой дивизии либо объединённого командного пункта ВВС и ПВО», — сказал Хатылев.

Как полагает эксперт, итогом модернизации «Тор-М2» может стать улучшение характеристик точности определения координат летательных аппаратов, повышение качества автоматического сопровождения целей и совершенствование конструкции ЗУР 9М338К.

«Основной акцент в модернизации имеет смысл сделать на том, чтобы «Тор-М2» обладал возможностью более эффективно сопровождать большое количество целей на разных высотах, умел бороться с роем БПЛА и выбирать алгоритмы, позволяющие поражать максимальное количество летательных аппаратов», — подчеркнул Хатылев.

Также, с точки зрения эксперта, «Тор-М2», как и другие российские ЗРК, должен стать менее заметным для радиотехнических средств противника во время боевой работы.

ЗРК «Тор-М2» на Херсонском направлении

РИА Новости

© Евгений Биятов

«Наши зенитчики соблюдают меры предосторожности, регулярно меняют позиции, но необходимо стремиться к тому, чтобы наши средства ПВО были менее заметны на поле боя», — сказал Хатылев.

В комментарии RT военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что по итогам модернизации российская армия получит новую версию «Тор-М2» с более широкими боевыми возможностями. Прежде всего, как считает Кнутов, российские специалисты могут повысить дальность поражения летательных аппаратов и снизить стоимость ЗУР.

«СВО показала, что «Тор» необычайно точен. При этом необходимо сказать откровенно, что стрельба управляемыми ракетами по БПЛА — это весьма затратное мероприятие. Комплексу нужна менее дорогая ЗУР, способная к тому же поражать цели на более дальних дистанциях. С решением этих вопросов боевая эффективность «Тора» поднимается на новую ступень», — резюмировал Кнутов.