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МО России: «Тор-М2» предотвратили колоссальные жертвы среди гражданского населения от ракет ВСУ

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Две ракеты Вооружённых сил Украины, которые могли бы привести к большим жертвам среди гражданского населения, сбиты расчётами российских зенитных ракетных комплексов малой дальности «Тор-М2».
МО России: «Тор-М2» предотвратили колоссальные жертвы среди гражданского населения от ракет ВСУ
  • РИА Новости

Об этом Минобороны России сообщило в своём Telegram-канале.

«Если бы эти объекты дошли до города, я думаю, инфраструктура очень бы сильно пострадала и жертвы были бы колоссальные, потому что данная ракета предназначена для уничтожения крупных объектов», — рассказал начальник расчета ЗРК «Тор-М2», представившийся Тимуром.

8 сентября в пресс-службе Восточного военного округа сообщили о получении партии ракетных комплексов «Тор-М2».

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