МО России: «Тор-М2» предотвратили колоссальные жертвы среди гражданского населения от ракет ВСУ
- РИА Новости
Об этом Минобороны России сообщило в своём Telegram-канале.
«Если бы эти объекты дошли до города, я думаю, инфраструктура очень бы сильно пострадала и жертвы были бы колоссальные, потому что данная ракета предназначена для уничтожения крупных объектов», — рассказал начальник расчета ЗРК «Тор-М2», представившийся Тимуром.
8 сентября в пресс-службе Восточного военного округа сообщили о получении партии ракетных комплексов «Тор-М2».