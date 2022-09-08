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Военные Восточного военного округа получили партию ракетных комплексов «Тор-М2»

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Партию новых зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой дальности «Тор-М2» передали военнослужащим Восточного военного округа.
Военные Восточного военного округа получили партию ракетных комплексов «Тор-М2»
  • © mil.ru

«В текущем году в рамках гособоронзаказа в ВВО поступила партия новых ЗРК «Тор-М2», — приводит РИА Новости заявление пресс-службы округа.

Отмечается, что «Тор-М2» имеет повышенную эффективность при отражении атак современных средств воздушного нападения.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчётов ЗРК «Оса-АКМ» Западного военного округа в зоне проведения специальной военной операции на Украине в дневное и ночное время суток.

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