Военные Восточного военного округа получили партию ракетных комплексов «Тор-М2»

Партию новых зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой дальности «Тор-М2» передали военнослужащим Восточного военного округа.

«В текущем году в рамках гособоронзаказа в ВВО поступила партия новых ЗРК «Тор-М2», — приводит РИА Новости заявление пресс-службы округа.

Отмечается, что «Тор-М2» имеет повышенную эффективность при отражении атак современных средств воздушного нападения.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчётов ЗРК «Оса-АКМ» Западного военного округа в зоне проведения специальной военной операции на Украине в дневное и ночное время суток.