Военные Восточного военного округа получили партию ракетных комплексов «Тор-М2»
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«В текущем году в рамках гособоронзаказа в ВВО поступила партия новых ЗРК «Тор-М2», — приводит РИА Новости заявление пресс-службы округа.
Отмечается, что «Тор-М2» имеет повышенную эффективность при отражении атак современных средств воздушного нападения.
Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчётов ЗРК «Оса-АКМ» Западного военного округа в зоне проведения специальной военной операции на Украине в дневное и ночное время суток.