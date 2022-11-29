«Эффективное и грозное оружие»: как новые средства разведки позволяют российским артиллеристам уничтожать объекты ВСУ

Минобороны России опубликовало материалы боевого применения буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» во взаимодействии с радиолокационными станциями «Зоопарк» и БПЛА в зоне спецоперации. Поясняется, что при ведении контрбатарейной борьбы радары обнаруживают огневые точки противника, а последующая корректировка стрельбы из пушек осуществляется с помощью беспилотников. Российские артиллеристы подавляют артбатареи, разрушают оборонительные сооружения, уничтожают пункты управления, вооружение и военную технику ВСУ, отмечают в Минобороны.

Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы расчётов 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» и радиолокационных станций (РЛС) разведки и контроля стрельбы «Зоопарк» в зоне спецоперации.

«В ходе специальной военной операции артиллерийские подразделения Вооружённых сил Российской Федерации подавляют артбатареи, разрушают оборонительные сооружения, уничтожают пункты управления, вооружение и военную технику ВСУ», — говорится в сообщении военного ведомства.

Как следует из размещённых военным ведомством материалов, артиллеристы наносят точные удары по противнику благодаря хорошо отлаженному взаимодействию с расчётами «Зоопарка» и БПЛА.

При ведении контрбатарейной борьбы РЛС обнаруживает огневые точки противника, а последующая корректировка стрельбы из «Гиацинтов» осуществляется с помощью беспилотных аппаратов.

«Работаем по живой силе противника, укрепрайонам… С уверенностью могу заявить то, что коллектив слажен на все 100% — каждый может выполнить свою работу, а также своего товарища. Работаем с так называемыми птичками. Корректирует хорошо…» — приводит Минобороны РФ слова старшего офицера батареи «Гиацинт-Б» Владислава.

Как отмечается в материалах военного ведомства, гаубица «Гиацинт-Б» предназначена для поражения живой силы, огневых средств, командно-наблюдательных пунктов, вооружения и военной техники противника. В Минобороны называют эту пушку «эффективным и грозным оружием», которое способно вести огонь прямой наводкой и с закрытых позиций.

Выстрел из «Гиацинта-Б» в ходе СВО

РИА Новости

© Сергей Аверин

Для разведки и корректировки огня российские ВС часто применяют БПЛА средней дальности «Орлан-10». Беспилотник запускается с катапульты и может быть носителем модулей с различными типами полезной нагрузки массой до 5 кг. Дрон способен действовать на удалении до 120 км от наземной станции управления, при работе в автономном режиме — до 600 км. Высота полёта аппарата может превышать 5 км.

Непосредственно для артиллерийских подразделений отечественная промышленность производит БПЛА «Орлан-30». Этот дрон является развитием «десятой» модели. Он крупнее предшественника и способен нести существенно больший объём нагрузки.

Кадры боевой работы БПЛА «Орлан-10»

Аппаратура, установленная на «Орлане-30», позволяет вести разведку в оптическом и инфракрасном диапазонах и выдавать параметры наведения дружественных орудий на вражеские цели. Кроме того, беспилотник может комплектоваться лазерным целеуказателем — это устройство подсветки объектов противника для поражения управляемым артиллерийским снарядом «Краснополь» и другими подобными боеприпасами.

В опубликованных Минобороны РФ материалах сообщается, что с расчётами пушки «Гиацинт-Б» взаимодействуют экипажи станций «Зоопарк». Они обнаруживают летящие в воздухе боеприпасы, анализируют их скорость и траекторию, а потом определяют координаты вражеского орудия.

«Высокая производительность РЛС («Зоопарк». — RT) и вычислительного комплекса позволяет определить координаты всех огневых средств противника даже при массированном артиллерийском обстреле, дать распределённые целеуказания и уничтожить эти средства до покидания ими позиции стрельбы», — отмечают в военном ведомстве РФ.

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В настоящее время российская армия использует модернизированную версию «Зоопарк-1М». Как и предшественник, она смонтирована на шасси гусеничного тягача МТ-ЛБ, но оснащается более совершенным радиоэлектронным оборудованием.

Станция способна одновременно обнаруживать до 70 различных артиллерийских позиций противника и выдавать их координаты в течение первых 20 секунд после выстрелов.

«Зоопарк» обеспечивает разведку и контроль стрельбы основных артиллерийских систем различного калибра, в том числе реактивных систем залпового огня калибра до 240 мм. Комплекс также может следить за беспилотными летательными аппаратами противника, определять их координаты с последующей передачей данных на пункт управления артиллерийского дивизиона», — говорится в материалах Минобороны РФ.

Как сообщают военные, в ходе спецоперации «Зоопарк» позволяет точно определить позицию огневых средств ВСУ по выстрелу. В частности, РЛС используется для вычисления местоположения вражеских миномётов, орудий, реактивных систем залпового огня (РСЗО), стартовых позиций тактических ракет.

Тяжёлая борьба

По данным Минобороны РФ, украинская армия ведёт настоящую охоту за РЛС «Зоопарк». В связи с этим экипаж станции постоянно меняет дислокацию и каждый раз начинает работать на новом месте.

По мнению экспертов, российские артиллеристы ведут тяжёлое противостояние с силами противника, который маскирует орудия и часто меняет огневые рубежи.

Стрельба из американской гаубицы M777 ВСУ

AFP

© SERGEY BOBOK

«В целом российские артиллеристы достаточно успешно ведут контрбатарейную борьбу в районе линии боевого соприкосновения, но это весьма непростой процесс. Противник осторожничает, меняет позицию после нескольких выстрелов, всячески старается избегать ответного огня. К тому же у него тоже есть станции контрбатарейной борьбы, поставленные из стран НАТО», — говорит военный обозреватель Александр Хроленко.

Как заявил в недавнем интервью «Красной звезде» начальник ракетных войск и артиллерии ВС РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский, использование разведывательно-огневого контура позволяет в 1,5—2 раза уменьшить период от момента обнаружения цели до её уничтожения. По его словам, в российской армии в виде РОК применяются «реактивные и артиллерийские подразделения».

Разведывательно-огневой (ударный) контур (комплекс) представляет собой интегрированную совокупность сил и средств, обеспечивающих поражение объектов противника в режиме реального времени. Согласно открытым данным, в его состав входят беспилотники, средства управления, огневого поражения, различные разведывательные комплексы, включая РЛС.

Военачальник подчеркнул, что важным элементом успешного функционирования разведывательно-огневого контура является беспилотная авиация. Матвеевский назвал БПЛА «одним из наиболее эффективных средств получения разведывательной информации».

«Также беспилотные летательные аппараты эффективно применяются для подсветки целей при применении высокоточных боеприпасов. При этом требуемая точность целеуказания достигается за счёт использования высокоточной геопространственной информации», — добавил Матвеевский.

В сентябре вопросы контрбатарейной борьбы в рамках разведывательно-огневого контура RT обсудил с разработчиками малогабаритных РЛС нового поколения «МАРС-2» и «Арес-МВК», сотрудниками ЦНПО «Ленинец» Владимиром Рамицыным и Сергеем Ивановым.

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Как рассказали инженеры, РЛС очень уязвимы на поле боя, а современная контрбатарейная борьба построена на том, чтобы вычислять координаты вражеского орудия лишь после выстрела.

С точки зрения Рамицына и Иванова, общепринятые подходы не всегда дают результат. В связи с этим они предложили создать разведывательно-информационный контур, где РЛС и БПЛА будут обнаруживать цель до её появления на огневом рубеже.

Как полагает Хроленко, схема, предложенная сотрудниками ЦНПО «Ленинец», потребует внедрения новых технологических решений в БПЛА, связь, радиолокацию, передачу и обработку данных. По мнению эксперта, такой РОК будет «высшим пилотажем контрбатарейной борьбы».

«Нет сомнений, что России необходимо совершенствовать средства, отражающие обстановку в разных средах. Безусловно, за этим будущее, и наши конструкторы, как я думаю, на основе опыта, полученного в СВО, уже работают над совершенствованием комплексов разведки, передачи и обработки данных», — подытожил Хроленко.