Транспорт для Севера: как Россия создаёт новую военную технику для Арктики

В РФ создаётся лёгкий гусеничный транспортёр для российских военных подразделений в Арктике. Об этом сообщил начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны России генерал-майор Александр Шестаков. Он также рассказал о доработке двухзвенных вездеходов семейства «Вездесущий» и бронированной унифицированной платформы «Арктика». В последние годы в России активно создаются образцы вооружений для использования в условиях Крайнего Севера. В частности, для этих целей на шасси вездехода ДТ-30ПМ были перенесены зенитные ракетные комплексы «Панцирь» и «Тор-М2». По словам аналитиков, северный климат предъявляет особые требования к используемой там технике. При этом эксперты считают, что работы по укреплению обороноспособности РФ в Арктике необходимы, так как геополитическое значение этого региона будет только возрастать.

В России создаётся новый лёгкий арктический транспортёр для нужд Министерства обороны. Об этом сообщил начальник Главного автобронетанкового управления МО РФ генерал-майор Александр Шестаков в своей статье в газете «Красная звезда».

«Для оснащения воинских формирований, дислоцированных в Арктической зоне, создаётся двухзвенный гусеничный транспортёр лёгкой категории по массе», — заявил Шестаков.

Он также сообщил, что сейчас дорабатываются двухзвенные гусеничные транспортёры семейства «Вездесущий», двухзвенная бронированная унифицированная платформа «Арктика» и машины обеспечения на их базе.

По словам Шестакова, работа идёт и над армейскими снегоходами, мотовездеходами и вездеходами на шинах со сверхнизким давлением.

Напомним, двухзвенные гусеничные транспортеры «Вездесущий» представляют собой семейство вездеходов ДТ-30ПМ, ДТ-20ПМ и ДТ-10ПМ.

Грузоподъёмность созданных башкирской «Машиностроительной компанией «Витязь» ДТ-30ПМ составляет 30 т. ДТ-20ПМ и ДТ-10ПМ — это более лёгкие модели вездехода. Они могут перевозить порядка 20 и 10 т груза соответственно.

Российские военные

РИА Новости

© Павел Львов

В период 2014—2017 годов была проведена работы по модификации данных машин под нужды арктических подразделений ВС РФ. Транспортёры семейства «Вездесущий» получили тепло- и шумоизолированные кабины улучшенной эргономики, систему обогрева стёкол, зеркал заднего вида и сиденья механика-водителя. Система подогрева была предусмотрена также и для топлива в топливозаборнике, расходных топливных баков и фильтров грубой и тонкой очистки.

Помимо этого, на «Вездесущих» имеются системы автономного отопления кабины, предпускового подогрева двигателя с функцией обеспечения «дежурного режима» в течение 24 часов с минутной готовностью его пуска при температуре окружающего воздуха минус 50 °С.

Кроме того, для работы в условиях Арктики на вездеходах предусмотрена система автоматического поддержания теплового состояния аккумуляторных батарей без снятия их с машины при низких температурах окружающего воздуха.

О начале разработки двухзвенного бронетранспортёра «Арктика» стало известно в 2015 году. Разработкой машины занимается «Уралвагонзавод». Отмечалось, что прототипы машины показывают хорошую проходимость. Однако иных подробностей о характеристиках «Арктики» в открытом доступе не публиковалось.

Арктическая броня

Как отмечают эксперты, природно-климатические условия Арктики заставляют предъявлять к используемой там технике особые требования.

В журнале Минобороны «Военная мысль» поясняется, что арктический регион отличается «не только своей суровостью, но и практически полным отсутствием дорог».

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Преобладающим рельефом материковой части является каменистая холмисто-грядовая местность с густой озерно-речной сетью и болотами.

«В данных условиях движение транспорта значительно затруднено, а вне дорог — невозможно», — говорится в публикации.

При этом в зимний период температура воздуха может опускаться до минус 60 °С, а метели длятся трое-четверо суток с порывами ветра до 30—35 м/с. Глубина снежного покрова может достигать 1,5—2,0 м.

Применение колёсной техники в таких условиях серьёзно ограничено, поэтому её функции выполняют снегоболотоходные транспортно-тяговые военные гусеничные машины, обладающие низким удельным давлением на грунт — не более 0,3 кг/см².

В силу этих обстоятельств многие образцы существующих вооружений нуждаются в серьёзной доработке для применения в Арктике.

Так, зенитный ракетный комплекс Тор-М2 для этих целей был помещён на вездеходы ДТ-30ПМ. Такая модификация получила обозначение «Тор-М2ДТ». По боевым возможностям, а также системам и агрегатам комплекс унифицирован с базовой версией ЗРК.

Аналогичным образом на ДТ-30ПМ был перенесён и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь». Помимо шасси от оригинальной версии арктический ЗРПК отличается отсутствием пушек — их решили убрать, поскольку работа подобного оружия осложняется экстремально низкими температурами. Однако их отсутствие было компенсировано увеличением количества ракет с 12 до 18 единиц.

ЗРПК «Панцирь-СА»

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

На базе ДТ-30ПМ была также создана тяжёлая ремонтно-эвакуационная машина РЭМ-ГТ. Она предназначена для проведения технического обслуживания, ремонта и эвакуации военной техники, дислоцированной в Арктической зоне.

«Машина оснащена самым современным оборудованием, которое, помимо выполнения основных функций, позволяет искать объекты эвакуации в дневное и ночное время, проводить радиационную, химическую и инженерную разведку мест выхода из строя и повреждённых объектов, а также выявлять минно-взрывные заграждения», — говорится в материале газеты «Красная звезда».

В сентябре 2021 года сообщалось, что опытный образец РЭМ-ГТ уже готов к государственным испытаниям.

Помимо этого, ВС РФ в Арктике используют снегоходы А1 и ТТМ-1901-40, а также мотовездеходы АМ1 и АМ1-10.

В 2017 году на снабжение ВС РФ был также принят колёсный вездеход на шинах сверхнизкого давления Трэкол-39294А. Особенностью его конструкции являются стеклопластиковый утеплённый корпус, системы автономного подогрева салона и возможность пуска двигателя при температуре окружающего воздуха до минус 50 °С.

Стоит отметить, что к работе в Арктике пригоден и созданный в советские годы и недавно модернизированный танк Т-80БВМ. Он был выбран для оснащения арктических подразделений из-за газотурбинных двигателей, которые запускаются в сильные морозы существенно легче дизельных.

«Обширный опыт эксплуатации»

По словам экспертов, создаваемые для российской армии вездеходы незаменимы в условиях Арктики.

«На Севере нередко вообще нет дорог. И эти вездеходы, особенно двухзвенные, — единственное средство передвижения по бездорожью, снегам и каменистым осыпям. Они двухзвенными делаются в том числе и для того, чтобы иметь устойчивость. Кроме того, гусеничные платформы лучше распределяют массу и меньше оказывают давление на грунт, что позволяет преодолевать и замёрзшие реки, и болота. Другого транспорта приемлемого для Севера просто не существует», — сказал в беседе с RT военный эксперт Александр Хроленко.

Аналитик добавил, что условия эксплуатации в Арктике заставляют разработчиков учитывать множество нюансов при модернизации старой и создании новой техники.

РЭМ–ГТ

© УралВагонЗавод

«Морозы делают смазочные материалы достаточно менее вязкими. Разработчикам приходится решать эту проблему. Нужны более ёмкие аккумуляторные батареи, более защищённая электрическая проводка. И в целом, естественно, машина должна быть серьёзно утеплена», — сказал Александр Хроленко.

Он также отметил, что развивать арктическую технику российским специалистам позволяет в том числе и богатый опыт, накопленный во времена СССР.

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«В советские годы был получен обширный опыт эксплуатации военной техники, в том числе бронетехники, в Заполярье», — заявил аналитик.

Условия службы в Арктике заставляют разрабатывать не только специальные транспортные средства, но и модифицировать другое оборудование, говорит Александр Хроленко.

«Низкие температуры влияют на многие вещи. Например, радиостанции должны быть изготовлены с учётом того, что на морозе быстрее разряжаются аккумуляторные батареи. Причём если где-то в европейской части возможны варианты подзарядки с помощью солнечной батареи, то в условиях полярной ночи никакая подзарядка от солнечной энергии невозможна. Разумеется, для бойцов требуется специальное многослойное обмундирование. И таких нюансов много», — говорит аналитик

При этом эксперты отмечают, что внимание, которое государство уделяет российскому военному потенциалу в Арктике, абсолютно оправдано.

«Мы укрепляем свои позиции, включая военные и стратегические, в зоне Арктики. Потому что это последний ресурс на планете, который ещё не разделён между великими державами, включая страны, которые имеют выход к Северному Ледовитому океану, и те, которые хотели бы там присутствовать. Поэтому наши усилия в строительстве ледокольного флота, создания баз и специализированной техники должны поддерживать наше присутствие в этой части мира», — заявил в беседе с RT Андрей Суздальцев.

Аналогичного мнения придерживается и Александр Хроленко.

«Это потенциально опасная зона в плане возникновения конфликтов. Регион богат природными ресурсами. Кроме того, возрастает стратегическая важность Северного морского пути, который при потеплении климата станет доступен для судоходства даже без помощи ледоколов. Так что в перспективе напряжённость там может расти», — заключил аналитик.