«Всегда в боевой готовности»: с какими вызовами сталкиваются российские войска РХБЗ

13 ноября российские войска радиационной, химической и биологической защиты отмечают свой профессиональный праздник. В их задачи входит выявление и оценка радиационной, химической и биологической обстановки, защита войск от оружия массового поражения и ликвидация последствий аварий на опасных объектах. Выполняют подразделения РХБЗ и боевые задачи, в том числе в зоне СВО. По словам аналитиков, значимость войск РХБЗ сегодня возросла на фоне военно-биологической активности США на Украине и попыток киевского режима создать «грязную» бомбу.

13 ноября отмечают профессиональный праздник военнослужащие Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил Российской Федерации.

В этот день в 1918 году приказом Реввоенсовета были образованы первые подразделения химической защиты в Красной армии.

При этом части, специализирующиеся на химическом оружии, существовали в нашей стране и раньше — в войсках Российской империи. Они появились во время Первой мировой войны, когда химическое оружие впервые в истории начало массово применяться на поле боя.

Как отмечается на сайте Минобороны РФ, современные российские войска РХБЗ имеют в своём составе подразделения засечки, радиационной и химической разведки, РХБ-защиты и аэрозольного противодействия. Кроме того, в их состав входят огнемётные части, подразделения дегазации обмундирования и снаряжения, ремонта вооружения и расчётно-аналитические станции.

На войска РХБЗ возложены задачи по выявлению и оценке радиационной, химической и биологической обстановки, защите войск от оружия массового поражения, снижению заметности войск, а также ликвидации последствий аварий на опасных с точки зрения радиационной, химической и биологической защиты объектах.

«РХБЗ в первую очередь осуществляют контроль за биологической, радиационной и химической обстановкой. Выявление применения химического и биологического оружия также входит в их функции, как и принятие своевременных мер защиты», — рассказал в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов.

«Успех на участках прорыва»

В ходе вооружённых конфликтов войска РХБЗ выполняют также и боевые задачи. В частности, для этих целей они имеют на вооружении тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А «Солнцепёк», созданные Омским заводом транспортного машиностроения. Это модификация советской огнемётной системы ТОС-1 «Буратино».

ТОС-1А «Солнцепёк»

РИА Новости

© Пресс-служба Минобороны РФ

На сайте разработчика ТОС-1А указано, что данная установка предназначена для поражения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в сооружениях, а также для вывода из строя легкобронированной техники и транспортных средств.

Залп «Солнцепёка» уничтожает всё живое на площади до 40 тыс. кв. м.

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«ТОСы наносят удар ракетами, распыляющими аэрозоль. Горючая смесь воспламеняется и при взрыве уничтожает даже самые мощные укрепления. Более того, аэрозоль в состоянии затечь даже по вентиляционным каналам в подземные укрепления и разрушить их. Это очень грозное оружие, передовое и действительно уникальное, ни у одной армии мира такого средства нет», — рассказал Юрий Кнутов.

Как отметил в интервью изданию «Красная звезда» начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов, подразделения РХБЗ принимают «непосредственное участие в СВО», в том числе используя подобные огнемётные системы.

«По мнению руководства Вооружённых сил Российской Федерации, на полях сражений достаточно хорошо зарекомендовали себя подразделения тяжёлых и реактивных пехотных огнемётов, действия которых в полной мере способствуют выполнению боевых задач мотострелками, танкистами и десантниками», — заявил Кириллов.

По его словам, «эффективная работа тяжёлых огнемётных взводов и подразделений огнемётчиков обеспечивала успех на участках прорыва и при штурмовых действиях укрепрайонов противника».

«За проявленные героизм и мужество все расчёты боевых машин тяжёлых огнемётных систем удостоены государственных наград», — указал начальник войск РХБЗ.

Стоит отметить, что в РФ в последние годы была разработана новая тяжёлая огнемётная система ТОС-2 «Тосочка», которая имеет ряд серьёзных отличий от «Буратино» и «Солнцепёка». Например, её пусковая установка размещается не на гусеничном, а на более лёгком и быстром колёсном шасси.

ТОС-2 «Тосочка»

РИА Новости

© Екатерина Чеснокова

Кроме того, в отличие от ТОС-1 и ТОС-1А «Тосочка» не нуждается в транспортно-заряжающей машине, так как у неё есть свой грузоподъёмный механизм. Это упрощает эксплуатацию системы, поскольку подвоз боеприпасов фактически можно осуществлять на любом пригодном для этого автомобиле, а заряжание производит сам экипаж.

В конце 2021 года сообщалось, что «Тосочки» поступили на вооружение подразделений Центрального военного округа.

«Специалисты считают, что ТОС-2 находится по боевому могуществу на одном уровне с тактическим ядерным оружием. Она поражает технику и личный состав на больших площадях. При этом в ВС РФ она будет использоваться наряду с «Буратино» и «Солнцепёком» в зависимости от конкретных тактических условий», — рассказал в беседе с RT военный эксперт Александр Хроленко.

«Ядерный терроризм»

Как отмечают аналитики, особую значимость войска РХБЗ приобретают сегодня из-за возросшей активности Вашингтона по разработке биологического оружия. По данным Минобороны РФ, США создали на Украине и постсоветском пространстве разветвлённую сеть закрытых биолабораторий, в которых проводятся работы в рамках военно-биологической программы.

Кроме того, 24 октября в МО РФ сообщили о планах украинского руководства устроить провокацию с применением «грязной» бомбы, которая представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатки.

В качестве радиоактивного вещества на таких снарядах могут использоваться элементы отработанного ядерного топлива с атомных электростанций.

Слайд, показанный на брифинге Минобороны РФ

© Министерство обороны РФ

По оценкам российских военных, детонация «грязной» бомбы может привести к радиоактивному заражению местности на площади до нескольких тысяч квадратных метров.

Как полагает советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа, последствия подрыва подобного снаряда затронут десятки тысяч людей, а попавшие в зону поражения территории будут загрязнены на срок от 30 до 50 лет.

В свою очередь, Кириллов также указал на опасные провокации Киева на атомных электростанциях как на Украине, так и в России.

«Диверсионные группы Вооружённых сил Украины трижды подрывали высоковольтные линии электропередачи Курской АЭС, чем создали угрозу обесточивания атомной станции и возникновения радиационной аварии», — сообщил Игорь Кириллов.

По его словам, с «24 февраля по настоящее время территория Запорожской электростанции подверглась 39 огневым ударам со стороны Вооружённых сил Украины, десять из которых — с применением беспилотных летательных аппаратов и 29 — с использованием различных артиллерийских систем».

Кириллов отметил, что для реагирования на подобные угрозы на территории государств — участников СНГ «успешно функционирует объединённая система контроля и оценки обстановки». За время её работы были выявлены и оценены «510 кризисных ситуаций РХБ-характера».

Кроме того, функции по выявлению и оценке РХБ-обстановки с августа этого года возложены на Центр управления войсками РХБ-защиты.

«Новая структура центра апробирована в условиях проведения специальной военной операции и уже доказала эффективность в координации деятельности федеральных органов исполнительной власти при обеспечении безопасности ядерных объектов», — рассказал Кириллов.

По словам аналитиков, угрозы радиационного и биологического характера, исходящие сегодня с территории Украины, довольно серьёзны.

«Киев разрабатывает и даже готовит к применению «грязную» бомбу. На Украине также были расположены многочисленные американские лаборатории. Поэтому роль РХБЗ, конечно, возросла значительно по сравнению с тем, что было несколько лет назад», — говорит Кнутов.

Аналогичного мнения придерживается и Александр Хроленко.