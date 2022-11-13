«Всегда в боевой готовности»: с какими вызовами сталкиваются российские войска РХБЗ
- Войска РХБЗ
- РИА Новости
- © Константин Морозов
13 ноября отмечают профессиональный праздник военнослужащие Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил Российской Федерации.
В этот день в 1918 году приказом Реввоенсовета были образованы первые подразделения химической защиты в Красной армии.
При этом части, специализирующиеся на химическом оружии, существовали в нашей стране и раньше — в войсках Российской империи. Они появились во время Первой мировой войны, когда химическое оружие впервые в истории начало массово применяться на поле боя.
Как отмечается на сайте Минобороны РФ, современные российские войска РХБЗ имеют в своём составе подразделения засечки, радиационной и химической разведки, РХБ-защиты и аэрозольного противодействия. Кроме того, в их состав входят огнемётные части, подразделения дегазации обмундирования и снаряжения, ремонта вооружения и расчётно-аналитические станции.
На войска РХБЗ возложены задачи по выявлению и оценке радиационной, химической и биологической обстановки, защите войск от оружия массового поражения, снижению заметности войск, а также ликвидации последствий аварий на опасных с точки зрения радиационной, химической и биологической защиты объектах.
«РХБЗ в первую очередь осуществляют контроль за биологической, радиационной и химической обстановкой. Выявление применения химического и биологического оружия также входит в их функции, как и принятие своевременных мер защиты», — рассказал в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов.
«Успех на участках прорыва»
В ходе вооружённых конфликтов войска РХБЗ выполняют также и боевые задачи. В частности, для этих целей они имеют на вооружении тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А «Солнцепёк», созданные Омским заводом транспортного машиностроения. Это модификация советской огнемётной системы ТОС-1 «Буратино».
- ТОС-1А «Солнцепёк»
- РИА Новости
- © Пресс-служба Минобороны РФ
На сайте разработчика ТОС-1А указано, что данная установка предназначена для поражения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в сооружениях, а также для вывода из строя легкобронированной техники и транспортных средств.
Залп «Солнцепёка» уничтожает всё живое на площади до 40 тыс. кв. м.
«ТОСы наносят удар ракетами, распыляющими аэрозоль. Горючая смесь воспламеняется и при взрыве уничтожает даже самые мощные укрепления. Более того, аэрозоль в состоянии затечь даже по вентиляционным каналам в подземные укрепления и разрушить их. Это очень грозное оружие, передовое и действительно уникальное, ни у одной армии мира такого средства нет», — рассказал Юрий Кнутов.
Как отметил в интервью изданию «Красная звезда» начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов, подразделения РХБЗ принимают «непосредственное участие в СВО», в том числе используя подобные огнемётные системы.
«По мнению руководства Вооружённых сил Российской Федерации, на полях сражений достаточно хорошо зарекомендовали себя подразделения тяжёлых и реактивных пехотных огнемётов, действия которых в полной мере способствуют выполнению боевых задач мотострелками, танкистами и десантниками», — заявил Кириллов.
По его словам, «эффективная работа тяжёлых огнемётных взводов и подразделений огнемётчиков обеспечивала успех на участках прорыва и при штурмовых действиях укрепрайонов противника».
«За проявленные героизм и мужество все расчёты боевых машин тяжёлых огнемётных систем удостоены государственных наград», — указал начальник войск РХБЗ.
Стоит отметить, что в РФ в последние годы была разработана новая тяжёлая огнемётная система ТОС-2 «Тосочка», которая имеет ряд серьёзных отличий от «Буратино» и «Солнцепёка». Например, её пусковая установка размещается не на гусеничном, а на более лёгком и быстром колёсном шасси.
- ТОС-2 «Тосочка»
- РИА Новости
- © Екатерина Чеснокова
Кроме того, в отличие от ТОС-1 и ТОС-1А «Тосочка» не нуждается в транспортно-заряжающей машине, так как у неё есть свой грузоподъёмный механизм. Это упрощает эксплуатацию системы, поскольку подвоз боеприпасов фактически можно осуществлять на любом пригодном для этого автомобиле, а заряжание производит сам экипаж.
В конце 2021 года сообщалось, что «Тосочки» поступили на вооружение подразделений Центрального военного округа.
«Специалисты считают, что ТОС-2 находится по боевому могуществу на одном уровне с тактическим ядерным оружием. Она поражает технику и личный состав на больших площадях. При этом в ВС РФ она будет использоваться наряду с «Буратино» и «Солнцепёком» в зависимости от конкретных тактических условий», — рассказал в беседе с RT военный эксперт Александр Хроленко.
«Ядерный терроризм»
Как отмечают аналитики, особую значимость войска РХБЗ приобретают сегодня из-за возросшей активности Вашингтона по разработке биологического оружия. По данным Минобороны РФ, США создали на Украине и постсоветском пространстве разветвлённую сеть закрытых биолабораторий, в которых проводятся работы в рамках военно-биологической программы.
Кроме того, 24 октября в МО РФ сообщили о планах украинского руководства устроить провокацию с применением «грязной» бомбы, которая представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатки.
В качестве радиоактивного вещества на таких снарядах могут использоваться элементы отработанного ядерного топлива с атомных электростанций.
- Слайд, показанный на брифинге Минобороны РФ
- © Министерство обороны РФ
По оценкам российских военных, детонация «грязной» бомбы может привести к радиоактивному заражению местности на площади до нескольких тысяч квадратных метров.
Как полагает советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа, последствия подрыва подобного снаряда затронут десятки тысяч людей, а попавшие в зону поражения территории будут загрязнены на срок от 30 до 50 лет.
В свою очередь, Кириллов также указал на опасные провокации Киева на атомных электростанциях как на Украине, так и в России.
«Диверсионные группы Вооружённых сил Украины трижды подрывали высоковольтные линии электропередачи Курской АЭС, чем создали угрозу обесточивания атомной станции и возникновения радиационной аварии», — сообщил Игорь Кириллов.
По его словам, с «24 февраля по настоящее время территория Запорожской электростанции подверглась 39 огневым ударам со стороны Вооружённых сил Украины, десять из которых — с применением беспилотных летательных аппаратов и 29 — с использованием различных артиллерийских систем».
Кириллов отметил, что для реагирования на подобные угрозы на территории государств — участников СНГ «успешно функционирует объединённая система контроля и оценки обстановки». За время её работы были выявлены и оценены «510 кризисных ситуаций РХБ-характера».
Кроме того, функции по выявлению и оценке РХБ-обстановки с августа этого года возложены на Центр управления войсками РХБ-защиты.
«Новая структура центра апробирована в условиях проведения специальной военной операции и уже доказала эффективность в координации деятельности федеральных органов исполнительной власти при обеспечении безопасности ядерных объектов», — рассказал Кириллов.
По словам аналитиков, угрозы радиационного и биологического характера, исходящие сегодня с территории Украины, довольно серьёзны.
«Киев разрабатывает и даже готовит к применению «грязную» бомбу. На Украине также были расположены многочисленные американские лаборатории. Поэтому роль РХБЗ, конечно, возросла значительно по сравнению с тем, что было несколько лет назад», — говорит Кнутов.
Аналогичного мнения придерживается и Александр Хроленко.
«До 24 февраля на украинской территории находилось около 30 военно-биологических объектов Пентагона. И в этой ситуации, конечно, огромное значение имеют войска РХБЗ. Они в каком-то смысле бойцы невидимого фронта. Эта формулировка отчасти относится к воинам РХБЗ, так как их деятельность не так ярко освещают в СМИ. Но они всегда находятся в боевой готовности, готовы к обеззараживанию местности, боевой техники и личного состава», — заключил эксперт.
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