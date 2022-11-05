«Приходится искать компромиссы»: как разработчики намерены повысить боевую эффективность российских автоматов

Президент концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил, что в России прорабатывается вопрос увеличения калибра штатного армейского стрелкового оружия. По его словам, новый комплекс поражения может войти в состав экипировки третьего поколения «Легионер». В настоящее время ВС РФ преимущественно используют автоматы под малоимпульсный патрон калибра 5,45х39 мм.

В России прорабатывается вопрос увеличения калибра штатного армейского стрелкового оружия. Об этом сообщил РИА Новости президент концерна «Калашников» Алан Лушников.

«Весь мир работает над новыми баллистическими решениями. Как вы знаете, США уже заключили контракт на поставку нового стрелкового комплекса (оружие плюс боеприпас), и там уже калибр пули не 5,56 мм, а 6,8 мм. Мы, конечно, тоже в этом направлении смотрим», — сказал Лушников.

По мнению Лушникова, не стоит исключать вероятность замены нынешнего калибра с 5,45х39 мм на больший из-за прогресса в развитии средств индивидуальной защиты. Как полагает Лушников, оружейный комплекс с новым калибром может появиться в ходе разработки армейской экипировки третьего поколения под наименованием «Легионер».

Научно-исследовательские работы (НИР) по новому обмундированию планируется завершить к концу 2023 года. В перспективе «Легионер» заменит в войсках комплект снаряжения «Ратник» и «Сотник». На данный момент о характеристиках экипировки третьего поколения ничего не сообщается — военные и оборонная промышленность РФ не озвучивают решений, которые могут быть в неё интегрированы.

Пробить броню

В настоящее время значительное число автоматов ВС РФ оснащается малоимпульсными патронами калибра 5,45х39 мм. В советские годы они предназначались для замены в войсках промежуточных 7,62х39 мм, которые применялись в первых образцах автоматов Калашникова, включая АКМ.

В СССР эксперименты с малоимпульсными патронами проводились с оглядкой на западный опыт. В 1960-е годы в США и союзных американцам странах началось внедрение патрона 5,56х45 мм, которые, в частности, применялись в популярной автоматической винтовке M16.

Современные образцы АК

РИА Новости

© Григорий Сысоев

У нового боеприпаса было немало «детских болезней», однако он обеспечивал высокую скорость пули, улучшенную точность и уменьшенную отдачу. Также появление малоимпульсных патронов позволило облегчить оружие и дало возможность военнослужащему брать больше боекомплекта.

Как отмечают эксперты, проблемы с боеприпасом 5,56х45 мм до конца не были решены. Одной из них является недостаточная устойчивость при стрельбе через лёгкие преграды (трава, кустарник, листва деревьев). Тем не менее на сегодняшний день этот патрон используется в странах НАТО наряду с более мощным и габаритным боезапасом 7,62х51 мм (.308 Win).

В материалах концерна «Калашникова» говорится, что в СССР эксперименты с малоимпульсным патроном 5,45х39 мм проводились на перестволенных АКМ.

Также по теме «Незаменимое оружие»: как мобилизованных готовят к использованию противотанковых комплексов в зоне СВО На Сахалине мобилизованные отрабатывают навыки применения противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), сообщается на сайте Минобороны...

«Более лёгкая пуля уменьшенного калибра давала ощутимо меньшую отдачу, а значит, повышала эффективность стрельбы и уменьшала рассеивание при стрельбе очередями. Благодаря тщательно выбранным геометрическим размерам и массе новая пуля имела отличные баллистические характеристики», — говорится на сайте концерна.

Кроме того, новая форма пули обеспечивала улучшение настильности стрельбы, большую дальность прямого выстрела и более частое поражение целей. По итогам испытаний в 1974 году на вооружение советской армии были приняты патрон 5,45 ПС (7Н6), автомат АК-74 и ручной пулемёт РПК-74.

Сегодня боеприпас 5,45х39 мм используется в ВС РФ при стрельбе из АК-74М, АК-12 и из ручных пулемётов. При этом Россия не отказалась от советского 7,62х39 мм. Этот промежуточный патрон применяется в пулемётах Калашникова, АКМ, АК-103, АК-15 и в ряде экспортных модификаций автоматов концерна.

В беседе с RT обозреватель журнала «Огневой рубеж» Александр Бутырин заявил, что оба патрона не потеряли свою актуальность в условиях современных боевых действий.

Патроны от АК

РИА Новости

© Сергей Аверин

«У каждого боеприпаса есть как сильные, так и слабые стороны. Безусловно, у 5,45х39 мм скромная по нынешним меркам бронепробиваемость. С учётом весьма интенсивного совершенствования средств индивидуальной защиты его ударную силу легко признать недостаточной. Однако этот патрон даёт выигрыш в мобильности и точности», — рассуждает Бутырин.

По мнению эксперта, малоимпульсный патрон сохранил эффективность на ближних дистанциях. По этой причине его имеет смысл оставить на вооружении Росгвардии, ФСБ, а также подразделений спецназа и штурмовых групп, в задачи которых входит «работа в ограниченном периметре» — зачистка помещений и бои в городской застройке.

С точки зрения Бутырина, для операций на открытой местности в армии лучше всего применять оружие калибра 7,62х39 мм, которое с большей эффективностью способно пробивать современные средства защиты на достаточно большом расстоянии.

Также по теме Шквал огня: как совершенствовались отечественные авиационные орудия 90 лет назад арсенал ВВС Красной армии официально пополнил пулемёт под наименованием ШКАС, имевший выдающуюся для своего времени...

Противоположного взгляда на ситуацию придерживается эксперт по огнестрельному оружию Максим Попенкер. В комментарии RT он заявил, что автоматный патрон 7,62 мм «себя изжил». По его мнению, такой боеприпас лучше всего подходит для стрельбы из пулемётов и снайперских винтовок.

«Переход на калибр 5,45 мм был абсолютно оправдан. Чем меньше калибр автомата, тем настильнее летит пуля, тем меньше отдача, тем выше точность. Для пехотинца стрельба такими патронами более комфортная», — сказал Попенкер.

При этом эксперт согласился с тем, что пробивать современные бронежилеты становится всё сложнее. По его словам, «способов пробить броню не так много».

«Интенсивное развитие средств индивидуальной защиты, безусловно, порождает необходимость улучшать характеристики боеприпасов. На первый взгляд необходимо повышать их скорость, но применительно к стрелковому оружию это крайне затруднительно. В таком случае не обойтись без увеличения массы и габаритов патронов, что негативно повлияет на мобильность бойца и объём боекомплекта, который он способен взять собой. Здесь приходится искать компромиссы», — пояснил Попенкер.

«Технологическое преимущество»

Как полагает Александр Бутырин, перевод армии США на патрон 6,8х51 мм не будет носить по-настоящему массовый характер, и американские войска продолжат широко использовать оружие под патроны 5,56х45 мм и 7,62х41 мм.

Напомним, конкурс, который проводил Пентагон на поставку в войска оружия с патронами 6,8х51 мм выиграла компания Sig Sauer. Об этом она официально объявила в апреле текущего года. По информации предприятия, новые боеприпасы отличаются лёгким металлическим корпусом, они более скоростные и мощные по сравнению с традиционными образцами.

Планируется, что патроны 6,8х51 мм будут использоваться американскими военнослужащими для стрельбы из лёгкого пулемёта SIG-LMG (XM250) и штурмовой винтовки SIG MCX-Spear (XM5). Характеристики обеих моделей оружия компания не раскрывает, однако утверждает, что они обеспечивают бойцам «значительное оружейное и технологическое преимущество».

Образцы оружия SIG SAUER, которые будут поставляться армии США

© SIG SAUER

Разработка SIG-LMG с и SIG MCX-Spear проводилась в рамках программы Пентагона Next Generation Squad Weapon (NGSW), которая была запущена в 2017 году для замены карабина M4 и пулемёта M249 SAW, выполненных в калибре 5,56 мм.

В Пентагоне сделали выбор в пользу 6,8 мм калибра после анализа тенденций развития средств индивидуальной защиты и боевого опыта применения 5,56 мм оружия.

Также по теме «Универсальное средство на поле боя»: на что способны российские дроны-камикадзе Российский барражирующий боеприпас «Ланцет» обладает специальной защитой, которая оберегает его даже от новейшего лазерного оружия...

Согласно открытым данным, американские малоимпульсные боеприпасы показали слабую эффективность поражения в Афганистане на дистанции более 300 м. При этом, как полагают в Минобороны США, патроны калибра 6,8 мм способны эффективно уничтожать цели на расстоянии 600 м и более.

Конкурентами Sig Sauer были General Dynamics и Textron Systems. Испытания прототипов оружия калибра 6,8 мм продолжались 27 месяцев. Победителю были обещаны весьма солидные контракты: $4,7 млрд — на выпуск средств поражения и $2,7 млрд — на изготовление компьютеризированных прицельных комплексов.

В течение десяти лет Пентагон планирует закупить 107 тыс. новых винтовок и 13 тыс. пулемётов в калибре 6,8 мм.

По сообщениям СМИ, боеприпасы к новому оружию тяжелее 5,56 мм аналогов. Винтовка XM5 без боекомплекта весит на два фунта больше (на 0,91 кг), чем M4. При этом Sig Sauer удалось создать более лёгкий пулемёт по сравнению с M249 SAW.

Бутырин считает, что дорогостоящая программа Next Generation Squad Weapon продемонстрировала противоречивые результаты и лишена серьёзного практического смысла.

«Американской военной промышленности хочется зарабатывать побольше денег и у неё это получается. Ощутимого преимущества частичный переход армии на калибр 6,8 мм не даст. А если говорить про угрозу для наших средств защиты, то российский бронежилет пятого класса выдерживает и более мощный калибр 7,62 мм», — отметил Бутырин.

Предназначенный для экспорта автомат АК-203 под патрон 7,62х39 мм

РИА Новости

© Александр Мельников

Однако Максим Попенкер полагает, что России необходимо начать разрабатывать патрон в калибре между 6 и 7 мм.

«Чтобы повысить пробиваемость бронежилетов, не обойтись без увеличения калибра. Конечно, за такое решение придётся заплатить возросшей массой оружия и боекомплекта. Однако эти минусы в определённой степени будут нивелированы, если вложить ресурсы в разработку совершенно нового боеприпаса с опорой на достижения в материаловедении и баллистике», — считает Попенкер.