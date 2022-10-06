РИА Новости: разработку экипировки «Легионер» завершат к концу 2023 года
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе России.
«Изначально предполагалось, что НИР по экипировке «Легионер» продлятся в течение двух-трёх лет, однако заказчик поменял требования и дал задачу ускориться. Таким образом, этот этап работ будет завершён до конца 2023 года», — сказано в материале.
Отмечается, что «Легионер» придёт на смену комплектам «Ратник» и «Сотник».
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