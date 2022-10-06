РИА Новости: разработку экипировки «Легионер» завершат к концу 2023 года

Научно-исследовательские работы по проекту экипировки «Легионер» сократят втрое.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе России.

«Изначально предполагалось, что НИР по экипировке «Легионер» продлятся в течение двух-трёх лет, однако заказчик поменял требования и дал задачу ускориться. Таким образом, этот этап работ будет завершён до конца 2023 года», — сказано в материале.

Отмечается, что «Легионер» придёт на смену комплектам «Ратник» и «Сотник».

В середине сентября действующие на Украине спецподразделения армии России получили на вооружение новейшие снайперские винтовки Чукавина.

Ранее первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков сообщил, что для российских зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» разработали мини-ракеты для поражения малоразмерных целей.