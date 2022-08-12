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В «Ростехе» сообщили о разработке мини-ракет для ЗРПК «Панцирь»

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Для российских зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» разработали мини-ракеты для поражения малоразмерных целей. Об этом заявил первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

«Для комплекса «Панцирь-С1М» разработана зенитная управляемая ракета ближнего перехвата. Она существенно расширяет возможности борьбы с массовыми малоразмерными целями», — заявил он в интервью РИА Новости.

Артяков отметил, что мини-ракеты позволяют эффективнее сбивать малоразмерные цели с 500 метров.

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