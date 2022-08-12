В «Ростехе» сообщили о разработке мини-ракет для ЗРПК «Панцирь»

Для российских зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» разработали мини-ракеты для поражения малоразмерных целей. Об этом заявил первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.