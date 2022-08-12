В «Ростехе» сообщили о разработке мини-ракет для ЗРПК «Панцирь»
«Для комплекса «Панцирь-С1М» разработана зенитная управляемая ракета ближнего перехвата. Она существенно расширяет возможности борьбы с массовыми малоразмерными целями», — заявил он в интервью РИА Новости.
Артяков отметил, что мини-ракеты позволяют эффективнее сбивать малоразмерные цели с 500 метров.
Ранее Минобороны России показало работу расчётов многофункциональных беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» в ходе специальной военной операции на Украине.