Глава концерна «Калашников»: рассматривается возможность увеличить калибр автоматов
«Исключать увеличение калибра с 5,45 мм на больший нельзя, потому что сегодня уже совершенно другие решения по индивидуальной защите, технологии другие», — цитирует его РИА Новости.
Лушников отметил, что стрелковый комплекс с новым калибром может появиться в ходе разработки новой экипировкой военного «Легионер».
Ранее Лушников рассказал, что автомат АК-12 доработали после применения в рамках спецоперации на Украине.
Президент России Владимир Путин потребовал непрерывно совершенствовать российское вооружение.