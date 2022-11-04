Глава концерна «Калашников»: рассматривается возможность увеличить калибр автоматов

В России рассматривают возможность увеличить калибр армейских автоматов с 5,45 мм, заявил президент концерна «Калашников» Алан Лушников.

«Исключать увеличение калибра с 5,45 мм на больший нельзя, потому что сегодня уже совершенно другие решения по индивидуальной защите, технологии другие», — цитирует его РИА Новости.

Лушников отметил, что стрелковый комплекс с новым калибром может появиться в ходе разработки новой экипировкой военного «Легионер».

Ранее Лушников рассказал, что автомат АК-12 доработали после применения в рамках спецоперации на Украине.

Президент России Владимир Путин потребовал непрерывно совершенствовать российское вооружение.