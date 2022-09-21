Президент концерна «Калашников»: автомат АК-12 доработали после применения на Украине
«Концерн, как и всегда, оперативно отреагировал на замечания», — приводит его слова РИА Новости.
Лушников отметил, что одобренные технические решения в настоящий момент вводятся в конструкторскую документацию автомата.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская боевая техника эффективно противостоит западным образцам вооружений на Украине.
Он также подчеркнул, что Россия должна и может изучать военную технику Запада, которая используется на Украине.