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Президент концерна «Калашников»: автомат АК-12 доработали после применения на Украине

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Автомат АК-12 доработали после применения в рамках спецоперации на Украине, заявил президент концерна «Калашников» Алан Лушников.

«Концерн, как и всегда, оперативно отреагировал на замечания», — приводит его слова РИА Новости.

Лушников отметил, что одобренные технические решения в настоящий момент вводятся в конструкторскую документацию автомата.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская боевая техника эффективно противостоит западным образцам вооружений на Украине.

Он также подчеркнул, что Россия должна и может изучать военную технику Запада, которая используется на Украине.

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