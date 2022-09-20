Путин: Россия будет изучать используемую на Украине военную технику Запада

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия должна и может изучать военную технику Запада, которая используется на Украине.

Об этом он сказал на совещании с руководителями предприятий ОПК.

«Мы должны и можем их (оружие НАТО. — RT) изучать, эти арсеналы и то, что там есть, и то, что используется против нас, качественно нарастить наши возможности», — цитирует его РИА Новости.

Президент России отметил, что, исходя из получаемого опыта, важно совершенствовать там, где это нужно, российскую технику, вооружение.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что западные страны, поставляя Киеву дальнобойную артиллерию и ракетные установки, превращаются в соучастников преступлений киевского режима против мирного населения Донбасса и Украины.