Путин: боевая техника России эффективно противостоит западным образцам оружия на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что российская боевая техника эффективно противостоит западным образцам вооружений на Украине.

Об этом он сказал на встрече с представителями оборонной отрасли.

«Особо отмечу тот факт, что наша техника эффективно противостоит западным образцам вооружений», — цитирует его ТАСС.

Путин подчеркнул, что «на поддержку нынешнего режима в Киеве фактически брошены все запасы арсеналов НАТО».

Ранее Минобороны России сообщило, что российские ВКС сбили украинский истребитель МиГ-29 с американскими противолокационными ракетами HARM в Днепропетровской области.