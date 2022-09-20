Путин: боевая техника России эффективно противостоит западным образцам оружия на Украине
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- © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool
Об этом он сказал на встрече с представителями оборонной отрасли.
«Особо отмечу тот факт, что наша техника эффективно противостоит западным образцам вооружений», — цитирует его ТАСС.
Путин подчеркнул, что «на поддержку нынешнего режима в Киеве фактически брошены все запасы арсеналов НАТО».
Ранее Минобороны России сообщило, что российские ВКС сбили украинский истребитель МиГ-29 с американскими противолокационными ракетами HARM в Днепропетровской области.