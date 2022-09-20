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Путин: боевая техника России эффективно противостоит западным образцам оружия на Украине

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Президент России Владимир Путин заявил, что российская боевая техника эффективно противостоит западным образцам вооружений на Украине.
Путин: боевая техника России эффективно противостоит западным образцам оружия на Украине
  • globallookpress.com
  • © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool

Об этом он сказал на встрече с представителями оборонной отрасли.

«Особо отмечу тот факт, что наша техника эффективно противостоит западным образцам вооружений», — цитирует его ТАСС.

Путин подчеркнул, что «на поддержку нынешнего режима в Киеве фактически брошены все запасы арсеналов НАТО».

Ранее Минобороны России сообщило, что российские ВКС сбили украинский истребитель МиГ-29 с американскими противолокационными ракетами HARM в Днепропетровской области.

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