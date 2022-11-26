В Запорожской области: российские ВС уничтожили склад боеприпасов РСЗО HIMARS

Российские военные уничтожили в Запорожской области склад боеприпасов реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщили в Минобороны РФ. Также за минувшие сутки в ходе контрбатарейной борьбы в Харьковской области поражены две украинские установки РСЗО «Град» на огневой позиции. При этом средствами ПВО в Херсонской области сбиты три беспилотника и перехвачены четыре снаряда HIMARS.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил об уничтожении вблизи Кушугума Запорожской области склада боеприпасов РСЗО HIMARS украинских военных.

При этом в ходе контрбатарейной борьбы в Харьковской области поражены две украинские установки реактивной системы залпового огня «Град» на огневой позиции.

Средствами ПВО сбиты три беспилотника и перехвачены четыре снаряда HIMARS в Херсонской области.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены пять пунктов управления ВСУ в Донецкой Народной Республике и Харьковской области, пункт временной дислокации националистического формирования в Запорожской области, а также 56 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 158 районах.

Также представитель МО рассказал о ситуации на линии фронта. Так, на Купянском направлении огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем уничтожены более 30 украинских военнослужащих, один бронеавтомобиль и три пикапа.

На Краснолиманском направлении ВСУ предприняли попытки атаковать подразделения российских войск вблизи Коломыйчихи и Площанки Луганской Народной Республики. Артиллерийским огнём противник был остановлен и отброшен на исходные позиции. Потери составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты и два автомобиля.

На Донецком направлении отражены контратаки ВСУ возле Белогоровки, Яковлевки и Клещеевки, в результате чего уничтожены до 70 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины.

На Южно-Донецком направлении украинские вооружённые формирования пытались восстановить утраченное положение в районах населённых пунктов Новомихайловка и Никольское Донецкой Народной Республики.

«Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции. Кроме того, отражена попытка украинских войск атаковать российские позиции в районе населённого пункта Времевка. Потери противника на данном направлении составили до 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожены: один танк, две боевые машины пехоты и пять пикапов», — подчеркнул Конашенков.

«Украинский народ будет освобождён от неонацистских правителей»

Россия не потерпит неонацизм на территории Украины, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в документальном фильме, показанном на канале «Россия 24». По его словам, российская сторона борется с неонацистами, а не с украинским народом, с которым Россия переплетена «на уровне человеческих судеб, миллионов семей с огромным количеством связей, духовных, культурных и прочих уз».

«Украинский народ будет освобождён от неонацистских правителей, он заслуживает жить в добрососедстве, дружбе, процветании рядом с его славянскими братьями», — сказал он.

В свою очередь, официальный представитель российского МИД Мария Захарова предположила, что в будущем НАТО не сможет найти Владимира Зеленского на Украине. Так она прокомментировала заявления польского президента Анджея Дуды о том, что следов падения второй ракеты на территории Польши так и не обнаружили.

«Вот так потом натовцы скажут, что и Зеленский не обнаружен. Мол, видели сообщения, что он был, но на Украине найти не могут: стопроцентно имелся, только упал где-то», — написала она в своём Telegram-канале.

Напомним, 15 ноября в польском Пшеводуве, расположенном недалеко от границы с Украиной, упала ракета, в результате чего погибли два человека. Владимир Зеленский обвинил в этом инциденте Россию, но президент Польши Анджей Дуда сообщил о высокой вероятности того, что упавшая ракета принадлежала силам ПВО Украины. Позднее глава киевского режима заявил о своей неуверенности насчёт принадлежности упавшей в Польше ракеты.

При этом в Минобороны РФ изначально указали, что ракета была выпущена из украинской системы противовоздушной обороны С-300.