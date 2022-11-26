Захарова предположила, что НАТО в будущем «потеряет» Зеленского

Представитель МИД России Мария Захарова предположила, что НАТО в будущем могут «не найти» украинского президента Владимира Зеленского на Украине.

Так она прокомментировала заявления польского президента Анждея Дуды о том, что следов падения второй ракеты на территории Польши так и не обнаружили.

«Вот так потом натовцы скажут, что и Зеленский не обнаружен. Мол, видели сообщения, что он был, но на Украине найти не могут: стопроцентно имелся, только упал где-то», — написала Захарова в Telegram.

Ранее президент Польши заявил, что нет никаких доказательств того, что упавшая на польской территории ракета была выпущена российскими военными.

В то же время есть высокая вероятность, отметил он, что упавшая на территории страны ракета принадлежала украинским силам ПВО.