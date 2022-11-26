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Лавров: украинский народ будет освобождён от неонацистских правителей

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Украинский народ будет освобождён от неонацистских правителей. Об этом сказал министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 24».
Лавров: украинский народ будет освобождён от неонацистских правителей
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  • © MFA Russia

«Украинский народ будет освобождён от неонацистских правителей, он заслуживает жить в добрососедстве, дружбе, процветании рядом с его славянскими братьями», — цитирует его РИА Новости.

4 ноября третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял проект резолюции России о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами расовой дискриминации.

10 ноября зампред Совбеза Дмитрий Медведев выразил мнение, что будущие действия российской стороны должны быть нацелены на полноценный демонтаж политического режима Украины, потому что в нынешней конфигурации он будет представлять постоянную угрозу России.

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