Украинский народ будет освобождён от неонацистских правителей. Об этом сказал министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 24».

«Украинский народ будет освобождён от неонацистских правителей, он заслуживает жить в добрососедстве, дружбе, процветании рядом с его славянскими братьями», — цитирует его РИА Новости.

4 ноября третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял проект резолюции России о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами расовой дискриминации.

10 ноября зампред Совбеза Дмитрий Медведев выразил мнение, что будущие действия российской стороны должны быть нацелены на полноценный демонтаж политического режима Украины, потому что в нынешней конфигурации он будет представлять постоянную угрозу России.