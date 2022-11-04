Комитет ООН принял проект резолюции России о борьбе с героизацией нацизма 

Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял проект резолюции России о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами расовой дискриминации.

Как сообщило РИА Новости, за проект проголосовали 106 делегаций. При этом против выступило 51 государство, ещё 15 стран воздержались от голосования.

Против проголосовали США, страны Евросоюза, Канада, Великобритания, Грузия, Япония, Молдавия и Украина.

Генассамблея ООН принимает подобную резолюцию ежегодно. После одобрения комитетом по ней пройдёт голосование в Генассамблее, которое ожидается в декабре.

В июле Россия провела встречу Совета Безопасности ООН по «формуле Аррии», посвящённую неонацизму на Украине.