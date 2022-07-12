Полянский: заседание Совбеза ООН по нацизму на Украине оставило Запад без аргументов

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Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что неформальное заседание Совета Безопасности ООН, посвящённое борьбе с нацизмом на Украине, не оставило аргументов у Запада.
Полянский: заседание Совбеза ООН по нацизму на Украине оставило Запад без аргументов
  • AP

По его словам, видео- и фотоматериалы объективно показали сложившуюся ситуацию на Украине в плане нацизма, и западные страны никак не могли оппонировать данным свидетельствам.

«Наши западные коллеги абсолютно были безоружны и ничего, кроме осуждения специальной военной операции и действий на Украине, в общем-то, сказать не могли, потому что факты, которые мы приводили, в том числе с помощью видеоматериалов и фотоматериалов, которые в Совбезе на формальных заседаниях обычно не показывают, эти материалы были очень убедительными, и сложно было как-то оппонировать нам», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, Россия специально созвала соответствующую встречу, чтобы показать странам мира реальную картину современного состояния нацизма на Украине.

Ранее сообщалось, что Россия 11 июля проведёт встречу Совета Безопасности ООН по «формуле Аррии», оно будет посвящено неонацизму на Украине.

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