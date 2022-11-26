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Минобороны: ВС России уничтожили склад боеприпасов РСЗО HIMARS в Запорожской области

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В Министерстве обороны России сообщили, что российские военные за сутки уничтожили в Запорожской области склад боеприпасов реактивной системы залпового огня HIMARS ВСУ.
Минобороны: ВС России уничтожили склад боеприпасов РСЗО HIMARS в Запорожской области
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«В районе населённого пункта Кушугум Запорожской области уничтожен склад боеприпасов реактивной системы залпового огня HIMARS», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две украинские установки РСЗО «Град» на огневой позиции в районе населённого пункта Липцы Харьковской области.

Армия России также поразила пять пунктов управления ВСУ в районах Чугуева, Северска, Краматорска, Ямполя и Редкодуба.

Кроме того, российская армия отразила атаки украинских военных на Донецком направлении.

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