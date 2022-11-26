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Российские военные поразили пять пунктов управления ВСУ

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Армия России поразила пять пунктов управления ВСУ в районах Чугуева, Северска, Краматорска, Ямполя и Редкодуба, сообщает Минобороны России.
Российские военные поразили пять пунктов управления ВСУ
  • РИА Новости

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Чугуев Харьковской области, Северск, Краматорск, Ямполь и Редкодуб Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке военного ведомства.

Также был поражён пункт временной дислокации националистического подразделения в районе Еленоконстантиновки.

24 ноября армия России нанесла удары авиацией, ракетными войсками и артиллерией по пунктам управления ВСУ в Харьковской и Херсонской областях.

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