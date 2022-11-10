В условиях СВО: Путин поручил привести нормативы обеспеченности ВС РФ в соответствие с реальными потребностями

До 14 ноября правительство и Минобороны должны привести нормативы обеспеченности ВС в соответствие с реальными потребностями. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин. К этому же дню должен быть сформирован механизм оперативного обмена информацией между участвующими в СВО подразделениями и производителями вооружения. При этом координационный совет должен к 14 ноября сформировать целевое задание по обеспечению войск, находящихся в зоне проведения СВО.

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Минобороны РФ к 14 ноября привести нормативы обеспеченности войск в соответствие с их реальными потребностями. Это один из пунктов перечня поручений главы государства, который опубликован пресс-службой Кремля.

«Привести нормативы обеспеченности Вооружённых сил РФ, других войск, воинских формирований и органов материальными средствами в соответствие с реальными потребностями, возникающими в ходе проведения специальной военной операции, с учётом интенсивности использования и износа материальных средств», — говорится в документе.

Также к этому сроку кабмин и оборонное ведомство должны «сформировать механизм, обеспечивающий эффективный и оперативный обмен информацией между подразделениями, непосредственно участвующими в специальной военной операции, и производителями вооружения, военной и специальной техники».

Также к 14 ноября координационному совету по обеспечению потребностей СВО поручено сформировать целевое задание по обеспечению войск. Перед этим кабмин должен подготовить предложения по контролю над расходованием бюджетных денег на мероприятия, связанные со спецоперацией.

В свою очередь, Министерство финансов определит, сколько средств нужно дополнительно выделить регионам, в том числе тем, где действует средний уровень реагирования. Речь идёт о Крыме и Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.

Эти поручения даны по итогам совещания с членами координационного совета, которое прошло 2 ноября. Тогда Владимир Путин заявил, что российское вооружение должно «непрерывно совершенствоваться и оставаться эффективным». При этом в вопросе экипировки следует учитывать мнение военных, которые понимают, какие элементы снаряжения выполняют функции, ради которых создавались.

«Для этого, повторю, важно обеспечить активную конкуренцию производителей и разработчиков. Конкуренция важна вообще и всегда для эффективной работы экономики, но в данном случае это имеет особое значение. Вся деятельность координационного совета должна строиться максимально гибко, быть нацелена на предельно конкретный результат. Именно для этого и создавался этот инструмент, этот механизм», — подчёркивал президент.

Законы для мобилизованных

10 ноября Госдума приняла закон о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в СВО. Речь идёт о добровольческих формированиях, содействующих выполнению задач, которые возложены на Вооружённые силы РФ. Вдобавок для получивших ранения добровольцев устанавливается статус инвалида боевых действий.

«Действие положений законопроекта будет распространяться на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года. Принятие проекта федерального закона позволит установить статус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий указанным гражданам и распространить на них соответствующие меры социальной поддержки, предусмотренные действующим законодательством для военнослужащих, в целях создания условий, обеспечивающих им достойную жизнь, активную деятельность, почёт и уважение в обществе», — говорится в пояснительной записке.

Нижняя палата парламента также приняла закон, освобождающий от НДФЛ и страховых взносов материальную помощь мобилизованным, контрактникам и добровольцам, принимающим участие в СВО, а также членам их семей.

Этим же документом устанавливается, что граждане ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей освобождаются от оплаты госпошлин при получении российского паспорта, водительского удостоверения, вида на жительство, регистрационных знаков на ТС. Льгота предоставляется в случае государственной регистрации юрлиц и предпринимателей в этих регионах.