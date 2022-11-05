«Окно возможностей»: на что направлен новый закон о статусе добровольческих подразделений в России

В России окончательно утвердили статус добровольцев и добровольческих формирований. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Согласно документу, добровольцы приравниваются к военнослужащим, а подразделения, состоящие из них, должны содействовать Вооружённым силам РФ в выполнении разнообразных задач. Организация и управление добровольческими формированиями возлагаются на Минобороны. По мнению экспертов, закон, подписанный главой государства, должен придать новый импульс развитию добровольческого движения в России.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, в котором прописан статус добровольцев и добровольческих формирований, содействующих Вооружённым силам России. Соответствующий документ размещён на портале правовой информации.

Согласно ему, добровольцы приравниваются к военнослужащим. Таким образом на них распространяются выплаты и льготы, положенные солдатам и офицерам.

«На таких граждан (добровольцев. — RT) в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, распространяется статус военнослужащих», — говорится в документе.

Денежное довольствие добровольцев должно быть не ниже зарплаты контрактников. Также они подлежат обязательному государственному личному страхованию за счёт бюджета.

Подписанный президентом закон определяет задачи и функционал подразделений, состоящих из добровольцев. Они могут привлекаться для выполнения отдельных задач в области обороны «в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное время, при возникновении вооружённых конфликтов, при проведении контртеррористических операций», а также применяться в зарубежных миссиях ВС РФ.

Решение о создании добровольческих формирований принимает глава государства. Вопросы организации, определения численности и районов действий данных подразделений возложены на Минобороны.

В добровольческие формирования могут вступить граждане, заключившие «контракт о содействии в выполнении задач, возложенных на Вооружённые Силы Российской Федерации». Подбором добровольцев занимается также Министерство обороны.

При этом закон о добровольческих формированиях не распространяется на частные военные компании. Об этом ранее сообщил начальник второго управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Александр Туляганов на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

«Долгожданный закон»

В беседе с RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов подчеркнул, что принятие закона о добровольцах и добровольческих формирований практически полностью решает многочисленные правовые проблемы, возникшие в ходе СВО.

«Это долгожданный закон, потому что добровольческое движение возникло с первых дней спецоперации. Несколько месяцев люди, которые по своей воле ушли на фронт, находились в неопределённом правовом положении. Эта ситуация была ненормальной, но сейчас появилась правовая платформа для последующего устранения бюрократических коллизий и нюансов», — сказал Михайлов.

3 ноября депутаты Госдумы внесли законопроект о статусе ветерана и инвалида боевых действий для добровольцев, участвующих в СВО. Причём, как подчёркивается в документе, «действие положений законопроекта будет распространяться на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года».

Встреча президента РФ Владимира Путина с волонтёрами у памятника Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому

РИА Новости

© Григорий Сысоев

Комментируя последние законодательные новшества, Александр Михайлов отметил важность того, чтобы права и льготы распространялись на всех добровольцев, которые принимали участие в боевых действиях с самого начала спецоперации.

«Это был порыв тысяч мотивированных людей, и они заслужили право получать денежные довольствия и льготы, которые появились только сейчас. Добровольческие движение для участия в СВО было и остаётся окном возможностей для мужчин, которые по разным причинам не были мобилизованы и не могут подписать стандартный контракт с Минобороны», — пояснил Михайлов.

В ходе общения с волонтёрами во время церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому в Москве Владимир Путин заявил, что добровольцы продолжают идти в военкоматы. По словам главы государства, с учётом количества мобилизованных в строй встали 318 тыс. человек. При этом план набора в ВС РФ в рамках частичной мобилизации составил 300 тыс. человек.

Также по теме «Проинспектировал практические занятия»: Путин проверил подготовку мобилизованных на полигоне ЗВО Владимир Путин посетил военный полигон в Рязанской области, где проверил ход подготовки военнослужащих, поступивших на службу в ВС РФ...

Ранее в Генштабе ВС РФ сообщали о 15 тыс. мужчин, решивших добровольно взять в руки оружие. Сегодня военкоматы сосредоточились на работе именно с добровольцами.

Ещё до объявления частичной мобилизации одним из основных центров консолидации добровольческого движения была Чечня. Подготовка добровольцев была развёрнута на базе Российского университета спецназа в Гудермесе.

Туда в основном приезжали мужчины с боевым опытом и умеющие обращаться с оружием. Инструкторы обучали добровольцев тактическим приёмам, которые помогут вести бой в городе и на местности, выбирать укрытия и огневые позиции.

Также они получали необходимые знания по штурмовым действиям, инженерному и сапёрному делу, разведке и медицине. Особое внимание уделялось проверке и тренировке морально-волевых качеств.

Незадолго до старта частичной мобилизации в своём Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке в Донбасс очередных выпускников курсов Российского университета спецназа.

«Под грамотным руководством лучших инструкторов добровольцы улучшили свои навыки по тактической стрельбе и в целом освоили основы военного дела. Теперь они готовы выполнить приказы командования максимально эффективно и быстро», — написал Кадыров.

Обучение добровольца стрельбе из гранатомёта

РИА Новости

© Илья Питалев

По словам Кадырова, в Грозный ежедневно прибывают «достойные сыны» из разных регионов России, которые вместе с чеченскими добровольцами отправляются в зону спецоперации.

4 ноября Кадыров рассказал, что Чечня продолжает осуществлять в Гудермесе подготовку добровольцев. По словам главы Чечни, в Российском университете спецназа работают высококвалифицированные инструкторы, которые «делятся всем своим опытом и профессионализмом».

«Это помогает будущим воинам в совершенстве отточить боевое мастерство. Подготовительные мероприятия включают в себя курсы тактической и огневой подготовки, полевой медицины, топографии и ориентирования на местности, снайпинг, стрельбу из гранатомёта и многое другое. Во время занятий для бойцов обеспечивается комфортабельное проживание с трёхразовым питанием», — заявил Кадыров.

Также центрами набора и подготовки добровольцев стали южные области России. В частности, в спецоперации принимает участие добровольческая бригада «Дон», сформированная в Ростовской области.

В конце октября после обучения и боевого сглаживания из Новочеркасска в зону СВО отправились 230 добровольцев. Мужчины получили от властей региона тёплую одежду, средства связи, квадрокоптеры, снаряжение и медикаменты.

Большое количество казаков направилось в зону спецоперации из Кубани, где действует одноимённое подразделение и «Первый добровольческий казачий отряд имени Захария Чепеги».

Перед отбытием на фронт мужчины из Краснодарского края осваивают основы минно-взрывного дела, разведки, огневой подготовки, обучаются управлению военной техникой и БПЛА. Многие уже участвовали в боевых действиях.

В конце октября Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу поблагодарил всех граждан, вступивших в ряды Вооружённых сил, включая и добровольцев.

«Хочу сказать им спасибо за верность долгу, за патриотизм, за твёрдую решимость защищать нашу страну, защищать Россию, а значит, свой дом, свою семью, наших граждан, наших людей», — заявил российский лидер.

«Положительное явление»

Как отметил в беседе с RT член Академии военных наук РФ Андрей Кошкин, большинство добровольческих формирований возникли как результат «инициативы снизу», которая была организационно и материально поддержана региональными властями, бизнесменами и волонтёрскими организациями.

«До объявления о частичной мобилизации подготовка добровольцев проводилась в большей мере на энтузиазме региональных властей. Сейчас, как следует из информации Минобороны, добровольцы направляются на подготовку совместно с мобилизованными. Это положительное явление», — сказал Кошкин.

Добровольцы и мобилизованные проходят боевое слаживание в Ленинградской области

Как полагает эксперт, реализация закона о статусе добровольческих формирований должна привести к повышению уровня боевой подготовки и улучшению материально-технического обеспечения данных подразделений.

«То обстоятельство, что теперь добровольческие формирования будут находиться на балансе Минобороны, позволяет сделать вывод, что на них будут распространяться общепринятые армейские стандарты подготовки и обеспечения. Добровольцы отличаются высокой мотивацией и, конечно же, заслужили достойного материально-технического оснащения, которое не всегда были способы дать прежние спонсоры», — подчеркнул Кошкин.