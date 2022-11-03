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В Госдуму внесли законопроект о статусе ветерана для добровольцев, содействующих СВО

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Депутаты Госдумы предложили установить статус ветерана боевых действий добровольцам, которые содействовали выполнению задач ВС России в ходе спецоперации на Украине.
В Госдуму внесли законопроект о статусе ветерана для добровольцев, содействующих СВО
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Законопроект размещён в электронной базе Госдумы.

«Предлагается: установить статус ветерана боевых действий лицам, поступившим в созданные по решению органов государственной власти Российской Федерации добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооружённые силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции», — говорится в пояснительной записке.

Правительство России ранее поддержало законопроект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев СВО.

Также президент Владимир Путин подписал закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий военнослужащим органов ФСБ, отражавшим вооружённое вторжение на территорию России.

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