В Госдуму внесли законопроект о статусе ветерана для добровольцев, содействующих СВО
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Законопроект размещён в электронной базе Госдумы.
«Предлагается: установить статус ветерана боевых действий лицам, поступившим в созданные по решению органов государственной власти Российской Федерации добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооружённые силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции», — говорится в пояснительной записке.
Правительство России ранее поддержало законопроект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев СВО.
Также президент Владимир Путин подписал закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий военнослужащим органов ФСБ, отражавшим вооружённое вторжение на территорию России.