Путин подписал закон о статусе ветерана для ряда пограничников

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий военнослужащим органов Федеральной службы безопасности, выполнявшим задачи по отражению вооружённого вторжения на территорию России, а также в ходе вооружённой провокации на госгранице и территориях России, прилегающим к районам спецоперации на Украине.

РИА Новости