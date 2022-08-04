Путин подписал закон о статусе ветерана для ряда пограничников
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий военнослужащим органов Федеральной службы безопасности, выполнявшим задачи по отражению вооружённого вторжения на территорию России, а также в ходе вооружённой провокации на госгранице и территориях России, прилегающим к районам спецоперации на Украине.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее Совет Федерации одобрил закон о предоставлении статуса ветерана гражданским лицам, которых привлекают к выполнению задач в ходе спецоперации на Украине.
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