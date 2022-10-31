Минобороны: военные комиссариаты продолжат принимать добровольцев в ВС России
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Об этом в ведомстве заявили после того, как объявили, что в России завершён призыв в рамках частичной мобилизации.
«В дальнейшем работа военных комиссариатов по комплектованию Вооружённых сил России будет организована только за счёт приёма добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту», — сообщили в министерстве.
Ранее президент России Владимир Путин выразил благодарность всем пополнившим ряды Вооружённых сил страны добровольцам и мобилизованным.