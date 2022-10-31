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Минобороны: военные комиссариаты продолжат принимать добровольцев в ВС России

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В Минобороны России заявили, что дальнейшую работу военных комиссариатов по комплектованию российских ВС организуют только за счёт приёма добровольцев и кандидатов в контрактники.
Минобороны: военные комиссариаты продолжат принимать добровольцев в ВС России
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом в ведомстве заявили после того, как объявили, что в России завершён призыв в рамках частичной мобилизации.

«В дальнейшем работа военных комиссариатов по комплектованию Вооружённых сил России будет организована только за счёт приёма добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту», — сообщили в министерстве.

Ранее президент России Владимир Путин выразил благодарность всем пополнившим ряды Вооружённых сил страны добровольцам и мобилизованным.

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