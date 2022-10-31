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В Минобороны заявили о завершении призыва в рамках частичной мобилизации

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RT
Все мероприятия в рамках частичной мобилизации в России завершены. Об этом заявили в российском Минобороны.
В Минобороны заявили о завершении призыва в рамках частичной мобилизации
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Все мероприятия, связанные с призывом на военную службу военными комиссариатами совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ граждан, пребывающих в запасе, прекращены», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подготовка и вручение повесток прекращены, а пункты сбора возвращаются к работе по прежнему назначению.

Ранее президент России Владимир Путин выразил благодарность всем пополнившим ряды вооружённых сил страны добровольцам и мобилизованным.

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