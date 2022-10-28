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Путин поблагодарил всех добровольцев и мобилизованных за вступление в ВС России

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Президент России Владимир Путин выразил благодарность всем пополнившим ряды Вооружённых сил страны добровольцам и мобилизованным.
Путин поблагодарил всех добровольцев и мобилизованных за вступление в ВС России
  • РИА Новости

«Хочу сказать им спасибо за верность долгу, за патриотизм, за твёрдую решимость защищать нашу страну, защищать Россию, а значит, свой дом, свою семью, наших граждан, наших людей», — сказал он.

Глава государства попросил министра обороны России Сергея Шойгу передать слова благодарности в войска.

Ранее Шойгу доложил Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации.

По его словам, никаких дополнительных заданий по мобилизации не планируется.

Шойгу отметил, что 82 тыс. мобилизованных уже находятся в зоне проведения спецоперации.

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