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Шойгу заявил, что 82 тысячи мобилизованных уже находятся в зоне СВО

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Министр обороны России Сергей Шойгу во время доклада российскому президенту Владимиру Путину заявил, что 82 тыс. мобилизованных уже находятся в зоне проведения спецоперации.
Шойгу заявил, что 82 тысячи мобилизованных уже находятся в зоне СВО
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Также он сообщил, что на полигонах и в процессе боевого слаживания находятся 218 тыс. мобилизованных.

«В настоящее время 218 тыс. человек совершенствуют свою подготовку в составах экипажей и расчётов. После завершения обучения в район проведения специальной военной операции направлены 82 тыс. человек, из которых более 41 тыс. действуют в составе подразделений», — заявил министр.

Ранее сообщалось, что Шойгу доложил Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации.

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