Шойгу: никаких дополнительных заданий по мобилизации не планируется
- РИА Новости
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Об этом он заявил в ходе встречи с главой государства.
«Установленное вами задание призвать 300 тыс. человек выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется», — сказал министр.
По его словам, военкоматы в рамках спецоперации продолжат мероприятия по комплектованию войск «только за счёт приема добровольцев и кандидатов на прохождение военной службы по контракту».
Также Шойгу доложил президенту о завершении мероприятий по частичной мобилизации в стране.