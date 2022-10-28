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Шойгу: никаких дополнительных заданий по мобилизации не планируется

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что установленное президентом России Владимиром Путиным задание о мобилизации 300 тыс. человек выполнено, дополнительных заданий не планируется.
Шойгу: никаких дополнительных заданий по мобилизации не планируется
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

Об этом он заявил в ходе встречи с главой государства.

«Установленное вами задание призвать 300 тыс. человек выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется», — сказал министр.

По его словам, военкоматы в рамках спецоперации продолжат мероприятия по комплектованию войск «только за счёт приема добровольцев и кандидатов на прохождение военной службы по контракту».

Также Шойгу доложил президенту о завершении мероприятий по частичной мобилизации в стране.

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