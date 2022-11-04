Путин: вместе с добровольцами в России мобилизовано 318 тысяч человек

В рамках частичной мобилизации вместе с добровольцами призвано 318 тыс. человек, большая часть из них занимается подготовкой. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«У нас уже 318 тыс. мобилизованных. Почему 318 тыс.? Потому что добровольцы идут. Количество добровольцев не сокращается», — приводит РИА Новости его слова в ходе общения с волонтёрами во время церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому в Москве.

Путин добавил, что 49 тыс. мобилизованных уже выполняют боевые задачи, остальные продолжают заниматься подготовкой.

Ранее российский лидер подписал указ о единовременной выплате 195 тыс. рублей мобилизованным и военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в ВС России.

Как утверждается в документе, это сделано в целях предоставления дополнительных мер соцподдержки военнослужащим.