Путин: вместе с добровольцами в России мобилизовано 318 тысяч человек
- РИА Новости
«У нас уже 318 тыс. мобилизованных. Почему 318 тыс.? Потому что добровольцы идут. Количество добровольцев не сокращается», — приводит РИА Новости его слова в ходе общения с волонтёрами во время церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому в Москве.
Путин добавил, что 49 тыс. мобилизованных уже выполняют боевые задачи, остальные продолжают заниматься подготовкой.
Ранее российский лидер подписал указ о единовременной выплате 195 тыс. рублей мобилизованным и военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в ВС России.
Как утверждается в документе, это сделано в целях предоставления дополнительных мер соцподдержки военнослужащим.