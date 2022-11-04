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Путин: вместе с добровольцами в России мобилизовано 318 тысяч человек

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В рамках частичной мобилизации вместе с добровольцами призвано 318 тыс. человек, большая часть из них занимается подготовкой. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Путин: вместе с добровольцами в России мобилизовано 318 тысяч человек
  • РИА Новости

«У нас уже 318 тыс. мобилизованных. Почему 318 тыс.? Потому что добровольцы идут. Количество добровольцев не сокращается», — приводит РИА Новости его слова в ходе общения с волонтёрами во время церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому в Москве.

Путин добавил, что 49 тыс. мобилизованных уже выполняют боевые задачи, остальные продолжают заниматься подготовкой.

Ранее российский лидер подписал указ о единовременной выплате 195 тыс. рублей мобилизованным и военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в ВС России.

Как утверждается в документе, это сделано в целях предоставления дополнительных мер соцподдержки военнослужащим.

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