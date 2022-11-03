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Путин подписал указ о единовременной выплате военнослужащим 195 тысяч рублей

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Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тыс. рублей мобилизованным и военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в ВС России. Как утверждается в документе, это сделано в целях предоставления дополнительных мер соцподдержки военнослужащим.
Путин подписал указ о единовременной выплате военнослужащим 195 тысяч рублей
  • РИА Новости

Указ распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.

В документе речь идёт о гражданах, призванных на военную службу по мобилизации, а также военнослужащих, проходивших службу по призыву в ВС России, и о гражданах, которые заключили контракт в период проведения спецоперации на год и более.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил министру финансов Антону Силуанову лично проследить за организацией денежных выплат мобилизованным в размере не менее 195 тыс. рублей ежемесячно, о которых ранее сказал Владимир Путин.

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