Путин подписал указ о единовременной выплате военнослужащим 195 тысяч рублей

Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тыс. рублей мобилизованным и военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в ВС России. Как утверждается в документе, это сделано в целях предоставления дополнительных мер соцподдержки военнослужащим.

Указ распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.

В документе речь идёт о гражданах, призванных на военную службу по мобилизации, а также военнослужащих, проходивших службу по призыву в ВС России, и о гражданах, которые заключили контракт в период проведения спецоперации на год и более.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил министру финансов Антону Силуанову лично проследить за организацией денежных выплат мобилизованным в размере не менее 195 тыс. рублей ежемесячно, о которых ранее сказал Владимир Путин.