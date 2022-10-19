Мишустин поручил Силуанову лично контролировать денежные выплаты мобилизованным
Мишустин подчеркнул, что предоставлять выплаты мобилизованным необходимо своевременно и в полном объёме.
«Антон Германович (Силуанов. — RT), пожалуйста, возьмите этот вопрос под личный контроль уже сегодня», — цитирует российского премьера ТАСС.
Мишустин также заявил о необходимости обеспечить российских военнослужащих всем необходимым, включая снаряжение, экипировку и лекарства.
Кроме того, Мишустин поручил вице-премьерам проследить за оказанием помощи семьям мобилизованных в регионах.
Ранее Путин заявил, что ежемесячное денежное довольствие мобилизованного рядового после зачисления в часть составит 195 тыс. рублей.