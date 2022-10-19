Узнать больше

Мишустин поручил Силуанову лично контролировать денежные выплаты мобилизованным

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил министру финансов Антону Силуанову лично проследить за организацией денежных выплат мобилизованным в размере не менее 195 тыс. рублей ежемесячно, о которых ранее сказал российский лидер Владимир Путин.

Мишустин подчеркнул, что предоставлять выплаты мобилизованным необходимо своевременно и в полном объёме.

«Антон Германович (Силуанов. — RT), пожалуйста, возьмите этот вопрос под личный контроль уже сегодня», — цитирует российского премьера ТАСС.

Мишустин также заявил о необходимости обеспечить российских военнослужащих всем необходимым, включая снаряжение, экипировку и лекарства.

Кроме того, Мишустин поручил вице-премьерам проследить за оказанием помощи семьям мобилизованных в регионах.

Ранее Путин заявил, что ежемесячное денежное довольствие мобилизованного рядового после зачисления в часть составит 195 тыс. рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить