Мишустин поручил вице-премьерам проследить за оказанием помощи семьям мобилизованных
Об этом он заявил в ходе совещания с заместителями председателя правительства.
Мишустин отметил, что главы регионов получат дополнительные полномочия для реализации поставленных задач, в том числе по оказанию всесторонней помощи семьям мобилизованных.
«Коллеги, прошу вас, внимательно смотрите, как выполняются в курируемых вами округах все соответствующие мероприятия», — сказал Мишустин.
Он поручил в случае необходимости оказывать максимальную поддержку в организации такой работы.
Мишустин подчеркнул, что все поручения президента должны быть выполнены неукоснительно и точно в срок.
Также Мишустин заявил о том, что важно быстро нарастить выпуск продукции, необходимой Вооружённым силам России в ходе выполнения специальной военной операции на Украине.