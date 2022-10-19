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Мишустин поручил вице-премьерам проследить за оказанием помощи семьям мобилизованных

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Российский премьер-министр Михаил Мишустин поручил вице-премьерам проследить за оказанием помощи семьям мобилизованных в регионах.

Об этом он заявил в ходе совещания с заместителями председателя правительства. 

Мишустин отметил, что главы регионов получат дополнительные полномочия для реализации поставленных задач, в том числе по оказанию всесторонней помощи семьям мобилизованных.

«Коллеги, прошу вас, внимательно смотрите, как выполняются в курируемых вами округах все соответствующие мероприятия», — сказал Мишустин. 

Он поручил в случае необходимости оказывать максимальную поддержку в организации такой работы.

Мишустин подчеркнул, что все поручения президента должны быть выполнены неукоснительно и точно в срок.

Также Мишустин заявил о том, что важно быстро нарастить выпуск продукции, необходимой Вооружённым силам России в ходе выполнения специальной военной операции на Украине.

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