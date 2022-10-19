Мишустин заявил о необходимости наращивания выпуска продукции, востребованной в ходе СВО
«Надо быстро нарастить выпуск востребованной продукции», — цитирует Мишустина ТАСС.
С этой целью премьер призвал полностью задействовать возможности оборонно-промышленного комплекса, а также заняться привлечением предпринимательского сообщества.
Мишустин подчеркнул, что достижение поставленных целей в ходе СВО возможно только совместными усилиями.
Он также сообщил, что проект указа о координационном Совете кабмина по поддержке СВО уже подготовлен.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству создать специальный Совет для координации работы по повышению безопасности.