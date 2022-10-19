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Мишустин заявил о необходимости наращивания выпуска продукции, востребованной в ходе СВО

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Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости быстро нарастить выпуск продукции, необходимой Вооружённым силам России в ходе выполнения специальной военной операции на Украине.

«Надо быстро нарастить выпуск востребованной продукции», — цитирует Мишустина ТАСС.

С этой целью премьер призвал полностью задействовать возможности оборонно-промышленного комплекса, а также заняться привлечением предпринимательского сообщества.

Мишустин подчеркнул, что достижение поставленных целей в ходе СВО возможно только совместными усилиями.

Он также сообщил, что проект указа о координационном Совете кабмина по поддержке СВО уже подготовлен.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству создать специальный Совет для координации работы по повышению безопасности.

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