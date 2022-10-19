Путин: ежемесячное довольствие мобилизационного рядового составит 195 тысяч рублей
«Они (выплаты. — RT) должны составлять не менее 195 тыс. рублей за календарный месяц. Особо подчеркну — включая период подготовки и обучения личного состава», — сказал он на заседании Совбеза России.
Президент подчеркнул, что подписал поручение о «неукоснительном соблюдении» установленных сроков и размеров выплат.
Ранее Путин объявил о решении ввести военное положение в Херсонской и Запорожской областях, Луганской и Донецкой народных республиках.