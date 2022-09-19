Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону спецоперации

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале сообщил, что новая группа добровольцев из Грозного отправилась в Донбасс.

По информации Кадырова, все добровольцы прошли курсы подготовки на базе Российского университета спецназа в Гудермесе.

«Под грамотным руководством лучших инструкторов добровольцы улучшили свои навыки по тактической стрельбе и в целом освоили основы военного дела», — написал глава Чечни.

Кадыров сообщил о большом количестве добровольцев, которые каждый день «по зову сердца» приезжают в Грозный, чтобы вступить в ряды добровольцев.

«И я очень рад, что с каждым днём контингент желающих вступить в ряды отрядов неуклонно растёт», — заключил он.

Ранее Кадыров заявил, что батальоны «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат» прибыли в Донбасс и присоединились к союзным войскам.