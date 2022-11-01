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Генштаб: более 15 тысяч человек в России записались в добровольцы с начала спецоперации

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Более 15 тыс. человек записались в российские добровольческие отряды с начала специальной военной операции, заявил начальник 2-го управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Александр Туляганов.
Генштаб: более 15 тысяч человек в России записались в добровольцы с начала спецоперации
  • РИА Новости

«В настоящее время через добровольческие отряды прошли более 15 тыс. человек», — цитирует его РИА Новости.

Туляганов пояснил, что речь идёт как о добровольцах, отправившихся на фронт в рамках частичной мобилизации, так и о тех, кто обращался по собственному желанию в военкоматы и примкнул к добровольческим отрядам.

31 октября в Минобороны заявили, что все мероприятия в рамках частичной мобилизации в России завершены.

Президент России Владимир Путин выразил благодарность всем пополнившим ряды вооружённых сил страны добровольцам и мобилизованным. 

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