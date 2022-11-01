Генштаб: более 15 тысяч человек в России записались в добровольцы с начала спецоперации
- РИА Новости
«В настоящее время через добровольческие отряды прошли более 15 тыс. человек», — цитирует его РИА Новости.
Туляганов пояснил, что речь идёт как о добровольцах, отправившихся на фронт в рамках частичной мобилизации, так и о тех, кто обращался по собственному желанию в военкоматы и примкнул к добровольческим отрядам.
31 октября в Минобороны заявили, что все мероприятия в рамках частичной мобилизации в России завершены.
Президент России Владимир Путин выразил благодарность всем пополнившим ряды вооружённых сил страны добровольцам и мобилизованным.