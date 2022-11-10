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В Госдуме предложили увеличить до года срок принятия наследства для военнослужащих

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил расширить до года срок принятия наследства гражданами, которые проходят военную службу. Копия письма на имя вице-премьера Татьяны Голиковой есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили увеличить до года срок принятия наследства для военнослужащих
  • РИА Новости

В обращении депутат отметил, что в соответствии с действующим законодательством наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя.

В случае пропуска данного срока гражданин имеет возможность принять наследство либо при письменном согласии других наследников, либо доказав в судебном порядке уважительную причину, по которой он пропустил срок.

При этом Фёдоров отметил, что проходящие военную службу граждане, в том числе в рамках частичной мобилизации, не имеют возможности полноценно воспользоваться положенным по закону сроком принятия наследства ввиду нахождения в расположении воинской части или на боевых позициях.

Более того, как уточнил депутат, гражданин, который планировал воспользоваться своим правом принятия имущества на пятом-шестом месяце открытия наследства и был призван в рамках частичной мобилизации, мог фактически не иметь временного интервала для оформления наследства.

Данные граждане в итоге будут вынуждены обращаться в суд, тратить личное время на доказательство того, что имели уважительную причину пропуска срока принятия наследства, отметил законодатель.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации в части увеличения срока принятия наследства до одного года в случае, если гражданин на момент открытия наследственного дела проходил военную службу или в течение шести месяцев после открытия наследства поступил на военную службу по контракту, в качестве добровольца, по призыву, в том числе в рамках мобилизации», — говорится в тексте обращения.

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