В Госдуме предложили увеличить до года срок принятия наследства для военнослужащих

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил расширить до года срок принятия наследства гражданами, которые проходят военную службу. Копия письма на имя вице-премьера Татьяны Голиковой есть в распоряжении RT.

В обращении депутат отметил, что в соответствии с действующим законодательством наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя.

В случае пропуска данного срока гражданин имеет возможность принять наследство либо при письменном согласии других наследников, либо доказав в судебном порядке уважительную причину, по которой он пропустил срок.

При этом Фёдоров отметил, что проходящие военную службу граждане, в том числе в рамках частичной мобилизации, не имеют возможности полноценно воспользоваться положенным по закону сроком принятия наследства ввиду нахождения в расположении воинской части или на боевых позициях.

Более того, как уточнил депутат, гражданин, который планировал воспользоваться своим правом принятия имущества на пятом-шестом месяце открытия наследства и был призван в рамках частичной мобилизации, мог фактически не иметь временного интервала для оформления наследства.

Данные граждане в итоге будут вынуждены обращаться в суд, тратить личное время на доказательство того, что имели уважительную причину пропуска срока принятия наследства, отметил законодатель.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации в части увеличения срока принятия наследства до одного года в случае, если гражданин на момент открытия наследственного дела проходил военную службу или в течение шести месяцев после открытия наследства поступил на военную службу по контракту, в качестве добровольца, по призыву, в том числе в рамках мобилизации», — говорится в тексте обращения.

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