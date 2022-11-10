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Юрист поддержал предложение увеличить до года срок принятия наследства для военнослужащих

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Анастасия Белоусова
Заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Евгения Фёдорова расширить до года срок принятия наследства гражданами, которые проходят военную службу.
Юрист поддержал предложение увеличить до года срок принятия наследства для военнослужащих
  • РИА Новости

По словам юриста, существующий сегодня шестимесячный срок вступления в наследство предназначен в первую очередь для поиска наследуемого имущества и формирования наследственной массы, а также для того, чтобы все наследники могли заявить своё право.

«Все, кто заявил свои права на наследство в этот срок, включаются в круг наследников. А кто опоздал, вынужден доказывать уважительность причин своего пропуска срока в суде», — объяснил Соловьёв.

Он добавил, что увеличение срока для контрактников, мобилизованных и добровольцев не только не нарушает концептуальных подходов, но и «станет дополнительной гарантией соблюдения прав военнослужащих и предупредит возникновение законодательных барьеров на пути реализации ими гражданских прав».

Ранее депутат Фёдоров предложил увеличить до года срок принятия наследства для военнослужащих.

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